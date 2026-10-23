பருவநிலை பாதிப்புக்கு ஐரோப்பாவே காரணம் மத்திய அமைச்சர் பீயூஷ் பகிரங்க பேச்சு
பருவநிலை பாதிப்புக்கு ஐரோப்பாவே காரணம் மத்திய அமைச்சர் பீயூஷ் பகிரங்க பேச்சு
UPDATED : அக் 23, 2026 10:55 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:58 PM
பெர்லின்: 'பருவநிலை மாற்ற பாதிப்புகளுக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் உள்ளிட்ட வளர்ந்த நாடுகள் அதிக கார்பனை காற்றில் வெளியிடுவதே காரணம்' என, மத்திய வர்த்தக துறை அமைச்சர் பீயூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.
மத்திய அமைச்சர் பீயூஷ் கோயல் ஜெர்மனி, நெதர்லாந்து நாடுகளுக்கு ஐந்து நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இதற்காக 22ம் தேதி ஜெர்மனி புறப்பட்ட அவர் 27ம் தேதி நாடு திரும்புகிறார். ஜெர்மனியின் பெர்லினில் இன்று (அக்.,23) 'பெர்லின் குளோபல் டயலாக் 2026' என்ற நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதில் கேள்வி - பதில் அமர்வில் அமைச்சர் பீயூஷ் கோயல் பங்கேற்று கூறியதாவது:
பருவநிலைப் பிரச்னையை முதலில் உருவாக்கியது யார்? ஓசோன் படலத்தை சேதப்படுத்தியது யார்? வளிமண்டலத்தில் இவ்வளவு கார்பனை வெளியேற்றியது யார்?
உலக மக்கள் தொகையில் 17 சதவீதம் உள்ள இந்தியா, கார்பன் வெளியேற்றத்தில் 3 சதவீதத்துக்கும் குறைவாகவே பங்களிக்கிறது. ஐரோப்பாவின் மக்கள் தொகை உலக மக்கள் தொகையில் 3 முதல் 4 சதவீதம் மட்டுமே; ஆனால், அதன் கார்பன் வெளியேற்றம் அதிகம்.
வளர்ச்சி காலக்கட்டத்தில் குறைந்த செலவில் எரிசக்தி பெறுவதற்காக நிலக்கரியை பயன்படுத்திய நாடுகளே இந்த பிரச்னைக்குக் காரணம்.
தற்போது கார்பன் வரி, உருக்கு இறக்குமதிக்கு 50 சதவீத வரியையும் விதிக்கிறீர்கள். இதனால் தொழில்கள் முடங்கும். பொருட்களின் விலையும் அதிகரிக்கும். இந்தியா தூய்மையான எரிசக்தி திட்டங்களுக்கு வேகமாக மாறி வருகிறது.
பாரிஸ் பருவநிலை ஒப்பந்தத்தின்படி, வளர்ந்த நாடுகள் ஆண்டுக்கு 10 லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்குவதாக உறுதியளித்தன. ஆனால், 11 ஆண்டுகள் கடந்தும் அந்த நிதியில் ஒரு சிறு தொகைகூட கிடைக்கவில்லை. எல்லாமே வாக்குறுதிகளாகத்தான் உள்ளன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.