2020 டில்லி கலவரத்தில் கைதான ஷர்ஜீலுக்கு அமெரிக்கா வக்காலத்து: மத்திய அரசு கண்டனம்
2020 டில்லி கலவரத்தில் கைதான ஷர்ஜீலுக்கு அமெரிக்கா வக்காலத்து: மத்திய அரசு கண்டனம்
UPDATED : நவ 14, 2026 08:45 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:42 PM
புதுடில்லி: ‘டில்லியில் மத உரிமைக்காக போராடியதால் ஷர்ஜீல் இமாம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்’ என அறிக்கை வெளியிட்ட அமெரிக்க மத சுதந்திர சர்வதேச ஆணையத்துக்கு, அமெரிக்காவுக்கான இந்தியத் தூதர் வினய் மோகன் குவாத்ரா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
ஷர்ஜீல் இமாம், டில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலையின் முன்னாள் மாணவர் மற்றும் மாணவர் செயற்பாட்டாளர். குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிரான போராட்டங்களில் 2020ல் பங்கேற்று பேசினார். அவரது பேச்சுகள் மத கலவரத்தை தூண்டியதாக போலீசார் வழக்கு பதிந்து அவரை அப்போதே கைது செய்தனர்.
மேலும், 2020 ஆகஸ்ட்டில் டில்லியில் நடந்த கலவரத்தில் சதி திட்டம் தீட்டியதாக சட்டவிரோத நடவடிக்கை தடுப்பு சட்டத்திலும் அவர் கைது செய்யப்பட்டார். ஆறு ஆண்டுகளாக சிறையில் உள்ளார். கடந்த அக்டோபரில் ஒரு வாரம் மட்டும் குடும்பத்தினர் திருமணத்துக்காக ஜாமின் வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில், ஷர்ஜீல் இமாமின் விபரங்களை சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்ட அமெரிக்க மத சுதந்திரத்துக்கான சர்வதேச ஆணையம், ‘மத சுதந்திரத்துக்காக குரல் கொடுத்ததால் இந்தியாவில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள முஸ்லிம் நபர்’ என, அவரைக் குறிப்பிட்டிருந்தது.
அமெரிக்க ஆணையத்தின் இந்த கருத்துக்கு அந்நாட்டுக்கான இந்திய தூதர் வினய் மோகன் குவாத்ரா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டு உள்ளதாவது:
இந்திய குடிமக்களின் அரசியலமைப்பு உரிமைகள் குறித்து தீர்ப்பளிக்க அமெரிக்க மத சுதந்திரத்துக்கான சர்வதேச ஆணையத்துக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை. இந்த ஆணையம் தொடர்ந்து ஒருதலைப்பட்சமாகவும், போதிய புரிதல் இன்றியும் கருத்துகளை வெளியிட்டு வருகிறது.
அனைத்து மதத்தினருக்கும் மத சுதந்திரம் மற்றும் சம உரிமை வழங்குவதில் இந்திய அரசியல் சாசனம் உறுதி கொண்டுள்ளது. அதை யாரும் குறைத்துவிட முடியாது. பிறருக்கு அறிவுரை கூறும் முன், ஆணையம் தங்களை சுயபரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.