ஹைதராபாத் ஹோட்டலில் அமெரிக்கர் மர்ம மரணம்

UPDATED : நவ 07, 2026 05:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:16 PM
ஹைதராபாத்: தெலுங்கானாவின் ஹைதராபாதில் உள்ள ஹோட்டல் அறையில் தங்கியிருந்த 41 வயதான அமெரிக்கர், மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார்.
அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவைச் சேர்ந்த மிட்செல் பிரையன் லீ, 41, என்பவர் தொழில் நிமித்தமாக தன் நண்பர் டேவிட் என்பவருடன் தெலுங்கானாவின் ஹைதராபாதிற்கு கடந்த 2ம் தேதி வந்தார். இவர்கள், கச்சிபவுலி பகுதியில் உள்ள ‘மேரியட் எக்ஸிகியூட்டிவ் அபார்ட்மென்டஸ்’ என்ற ஹோட்டலின் 12வது தளத்தில் தனித்தனி அறையில் தங்கியிருந்தனர்.
இந்நிலையில், கடந்த 4ம் தேதி மாலை முதல் மிட்செல் பிரையன் லீ, தன் மொபைல் போன் அழைப்புகளுக்கு பதிலளிக்காததால், சந்தேகம் அடைந்த ஹோட்டல் ஊழியர்கள், 5ம் தேதி மற்றொரு சாவியை கொண்டு அவரது அறையை திறந்தனர். அப்போது, லீ படுக்கையில் உணர்வற்ற நிலையில் கிடப்பதை கண்டனர்.
உடனே, அருகில் இருந்த மருத்துவமனையில் அவரை அனுமதித்தனர். அங்கு டாக்டர்கள் பரிசோதனை நடத்தியதில், அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். தகவலறிந்து வந்த போலீசார், லீயின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பினர். இதைத்தொடர்ந்து சந்தேக மரணம் என வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், லீக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக அவரது நண்பர் டேவிட்டிடமும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், ஹைதராபாதில் உள்ள அமெரிக்க துணை துாதரகத்திற்கும் போலீசார் தகவல் அளித்துள்ளனர்.