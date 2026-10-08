அமெரிக்க நிரந்தர குடியுரிமை திட்டம் இந்திய ஐ.டி., நிறுவனங்கள் நீக்கம்
அமெரிக்க நிரந்தர குடியுரிமை திட்டம் இந்திய ஐ.டி., நிறுவனங்கள் நீக்கம்
UPDATED : அக் 09, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 08, 2026 11:36 PM
UPDATED : அக் 09, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 08, 2026 11:36 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் பணியாற்றும் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் ‘கிரீன் கார்டு’ எனப்படும் நிரந்தர குடியுரிமை பெறுவதற்கான முக்கிய நடைமுறையில் இருந்து இந்திய முன்னணி ஐ.டி., நிறுவனங்களான இன்போசிஸ், டி.சி.எஸ்., விப்ரோ, எச்.சி.எல்., ஆகியவை நீக்கப்பட்டுள்ளன.
அமெரிக்காவில் பணியாற்றும் வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அடிப்படையில் நிரந்தர குடியுரிமைக்கான கிரீன் கார்டு வழங்கப்படுகிறது.
இதற்கு முதலில் ‘பெர்ம்’ எனப்படும் தொழிலாளர் சான்றிதழ் நடைமுறையை நிறுவனங்கள் நிறைவு செய்ய வேண்டும்.
இந்த பெர்ம் நடைமுறையில், ஒரு வெளிநாட்டு ஊழியரை பணியமர்த்துவதன் மூலம் அமெரிக்க தொழிலாளர்களின் ஊதியமோ அல்லது அவர்களின் வேலை வாய்ப்புகளோ எந்த வகையிலும் பாதிக்காது என்பதை நிறுவனங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
இந்த திட்டத்தை நிறுவனங்கள் தவறாக பயன்படுத்துவதாக அமெரிக்க அரசு விசாரணை நடத்தி வருகிறது. கடந்த செப்டம்பரில் நம் நாட்டின் காக்னிசன்ட் நிறுவனத்தின் ‘பெர்ம்’ விண்ணப்பங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.
தற்போது ‘பெர்ம்’ திட்டத்தில் இருந்து அமெரிக்காவின் மைக்ரோசாப்ட், நம் நாட்டின் இன்போசிஸ், டாடா, விப்ரோ, எச்.சி.எல்., உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் நீக்கப்பட்டு உள்ளதாக துணை அதிபர் ஜே.டி. வான்ஸ் நேற்று அறிவித்தார்.
இது குறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘அமெரிக்க பொருளாதாரத்தில் இருந்து பயனடையும் நிறுவனங்கள், அதிக அளவில் அமெரிக்கர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும்.
‘அமெரிக்க ஊழியர் களுக்கு பதிலாக வெளிநாட்டு ஊழியர்களை பணியமர்த்துவதை ஏற்க முடியாது’ என குறிப்பிட்டு உள்ளார்.
அமெரிக்க அரசின் இந்த நடவடிக்கையால் அங்கு நம் நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் இந்திய ஐ.டி., ஊழியர்கள் நிரந்தர குடியுரிமை பெறுவது கேள்விக்குறியாகும்.