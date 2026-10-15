குஜராத் ‘ரிலையன்ஸ்’ ஆலைக்கு செல்கிறார் அமெரிக்க அமைச்சர்
குஜராத் ‘ரிலையன்ஸ்’ ஆலைக்கு செல்கிறார் அமெரிக்க அமைச்சர்
UPDATED : அக் 15, 2026 09:38 PM
ADDED : அக் 15, 2026 09:36 PM
புதுடில்லி: அடுத்த வாரம் இந்தியா வரும் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ, குஜராத் மாநிலம் ஜாம்நகரில், ‘ரிலையன்ஸ்’ நிறுவன நிர்வாகிகளை சந்திக்க உள்ளதாக, இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க துாதர் செர்ஜியோ கோர் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ரூபியோ, வரும் 19ம் தேதி இந்தியா வருகிறார். இது குறித்து இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க துாதர் செர்ஜியோ கோர் கூறியதாவது:
அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ரூபியோவின் இந்திய பயணம் வர்த்தகத்தை மையமாகக் கொண்டதாக இருக்கும். இந்தியா -– அமெரிக்கா இடையிலான இருதரப்பு வர்த்தகம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வளர்ந்து வருகிறது. மும்பையில் அவர் பல்வேறு சந்திப்புகளில் பங்கேற்பார். அங்கு அரசு அதிகாரிகளையும் சந்திப்பார். வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் மற்றும் டில்லியில் இருந்து வரும் பிற அதிகாரிகளும் அவரைச் சந்திப்பர் என எதிர்பார்க்கிறோம்.
அதன்பின், குஜராத் மாநிலம் ஜாம்நகருக்குச் செல்லும் ரூபியோ, ‘ரிலையன்ஸ்’ ஆலையை பார்வையிட உள்ளார். ரிலையன்ஸ் தலைவர் முகேஷ் அம்பானி இந்த பயணத்தில் பங்கேற்பார் என எதிர்பார்க்கிறேன்.
அமெரிக்காவில், ‘ரிலையன்ஸ்’ எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைய உள்ளது. கடந்த 50 ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக புதிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்படுவதில் நாங்கள் பெருமை கொள்கிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
‘இந்தியாவின், ‘பாஸ்’ ‘ரிலையன்ஸ்’ தலைவர் முகேஷ் அம்பானி’ என, அமெரிக்க தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க் சமீபத்தில் விமர்சித்திருந்த நிலையில், அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ, ஜாம்நகர் ‘ரிலையன்ஸ்’ ஆலைக்கு செல்ல உள்ளார்.