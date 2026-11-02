வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தத்தில் உத்தர பிரதேசத்தில் 2 கோடி பேர் நீக்கம்
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தத்தில் உத்தர பிரதேசத்தில் 2 கோடி பேர் நீக்கம்
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:32 PM
புதுடில்லி: சட்டசபை தேர்தலை எதிர்கொண்டுள்ள உத்தர பிரதேசத்தில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் 2.04 கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் கமிஷன் புள்ளிவிபரம் வெளியிட்டுள்ளது.
வரும் 2027ல் உத்தர பிரதேசம், உத்தரகண்ட், கோவா, பஞ்சாப் மற்றும் மணிப்பூர் மாநில சட்டசபைகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
இங்கு, கடந்த சில மாதங்களாக எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி நடந்தது.
தற்போது அப்பணிகள் முடிவடைந்து அது தொடர்பான தரவுகளை தேர்தல் கமிஷன் வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, தேர்தல் நடக்க உள்ள ஐந்து மாநிலங்களிலும் எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிக்கு முன் 18.71 கோடியாக இருந்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை, இறுதி பட்டியலில் 16.43 கோடியாக குறைந்துள்ளது. 2.28 கோடி பேர் நீக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
உத்தர பிரதேசம்
ஐந்து மாநிலங்களில் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதில், உத்தர பிரதேசத்தின் பங்கு மட்டும் 90 சதவீதமாக உள்ளது. அங்கு எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிக்கு முன் 15.44 கோடியாக இருந்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை, வரைவு பட்டியலில் 12.56 கோடியாக குறைந்து, இறுதி பட்டியலில் 13.40 கோடியாக உயர்ந்தது.
இதன்படி, மொத்தம் 2.04 கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
பஞ்சாப்
பஞ்சாபில் எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிக்கு முன் 2.15 கோடியாக இருந்த வாக்காளர் எண்ணிக்கை, வரைவு பட்டியலில் 1.94 கோடியாக குறைந்தது. இறுதி பட்டியலில் 2.01 கோடியாக உயர்ந்தது. இதன்படி, மொத்தம் 14 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
உத்தரகண்ட்
உத்தரகண்டில் எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிக்கு முன் 80 லட்சமாக இருந்த வாக்காளர் எண்ணிக்கை, வரைவு பட்டியலில் 71 லட்சமாக குறைந்தது. இறுதி பட்டியலில் 72 லட்சமாக கூடியது. மொத்த சரிவு எட்டு லட்சம்.
மணிப்பூர்
மணிப்பூரில் எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிக்கு முன் 20.9 லட்சமாக இருந்த வாக்காளர் எண்ணிக்கை, வரைவு பட்டியலில் 19.3 லட்சமாக குறைந்தது.
இறுதி பட்டியலில் 19.6 லட்சமாக உயர்ந்தது. மொத்தம் 1.3 லட்சம் வாக்காளர்கள் குறைந்துள்ளனர்.
கோவா
கோவாவில் எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிக்கு முன் 11.85 லட்சமாக இருந்த வாக்காளர் எண்ணிக்கை, வரைவு பட்டியலில் 10.85 லட்சமாக குறைந்தது.
இறுதி பட்டியலில் மேலும் குறைந்து 10.58 லட்சம் ஆனது. 1.3 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டு உள்ளனர்.