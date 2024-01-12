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அரசு வீட்டை காலி செய்யுங்க: மொய்த்ராவுக்கு 2 வது நோட்டீஸ்

அரசு வீட்டை காலி செய்யுங்க: மொய்த்ராவுக்கு 2 வது நோட்டீஸ்

UPDATED : ஜன 12, 2024 08:39 AM

ADDED : ஜன 12, 2024 01:46 AM

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UPDATED : ஜன 12, 2024 08:39 AM ADDED : ஜன 12, 2024 01:46 AM

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புதுடில்லி: அரசு வீட்டை காலி செய்ய கோரி இரண்டாவது முறையாக மஹூவா மொய்தராவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கு வங்க மாநில திரிணமுல் காங்கிரசை சேர்ந்த லோக்சபா எம்.பி.,மஹுவா மொய்த்ரா. இவர், பார்லிமென்டில் அதானி குழுமத்தையும், பிரதமர் மோடியையும் தொடர்புபடுத்தி கேள்வி எழுப்ப, மற்றொரு தொழிலதிபரான தர்ஷன் ஹிராநந்தானியிடம் லஞ்சம் பெற்றதாக புகார் எழுந்தது.

இது குறித்து, பார்லி., ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு விசாரித்து, மஹுவா மொய்த்ராவை பதவி நீக்கம் செய்ய பரிந்துரைத்தது. அந்த அறிக்கையை ஏற்று, கடந்தாண்டு டிச.8ம் தேதி அவர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார். இதை எதிர்த்து மஹுவா மொய்த்ரா உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளார்.

இந்நிலையில் புதுடில்லி டெலிகிராப் பகுதியில், தனக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அரசு இல்லத்தில் வசித்து வருகிறார். 30 நாட்களுக்குள் அரசு வீட்டை காலி செய்ய லோக்சபா செயலகம் நோட்டீஸ் அனுப்பியது. நோட்டீசிற்கு பதில் அளிக்கவில்லை. தொடர்ந்து ஊரக மேம்பாட்டு துறை கடந்த ஜன.8-ம் தேதி முதல் நோட்டீஸ் அனுப்பியது. இதற்கு பதில் தரவில்லை. நேற்று இரண்டாவது நோட்டீஸ் அனுப்பி விளக்கம் கேட்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

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