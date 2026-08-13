லோக்சபாவில் வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு மரியாதை

ADDED : ஆக 13, 2026 04:50 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 04:50 PM
புதுடில்லி: மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் கடைசி நாளான இன்று, வரலாற்றில் முதல்முறையாக லோக்சபா நிகழ்ச்சிகள் தேசிய பாடலான வந்தே மாதரத்துடன் துவங்கியது.
வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதிப்பு செய்பவர்களுக்கு 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை வழங்கும் வகை செய்யும் மசோதா சில நாட்களுக்கு முன்னர் பார்லிமென்டில் கொண்டு வரப்பட்டது. விவாதத்திற்கு பின் நிறைவேறியது. பிறகு, இம்மசோதாவுக்கு ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு ஒப்புதல் அளித்தார். இதனையடுத்து அது சட்டமானது.
இதனிடையே மழைக்கால பார்லிமென்ட் கூட்டத்தொடரின் கடைசி நாள் நிகழ்ச்சி இன்று நடந்தது. லோக்சபா துவங்கியதும் வந்தே மாதரம் பாடல் முதலில் இசைக்கப்பட்டது. அப்போது அவையில் இருந்த பிரதமர் மோடி, காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் உள்ளிட்ட அனைத்து எம்பிக்களும் எழுந்து நின்று தேசிய பாடலுக்கு மரியாதை செலுத்தினர். பாடலின் ஆறு பத்திகளும் இசைக்கப்பட்ட பிறகு லோக்சபா காலவரையின்றி ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
ராஜ்யசபாவிலும் தேசிய பாடல் இசைக்கப்பட்ட பிறகு அவை காலவரையின்றி ஒத்திவைக்கப்பட்டது.