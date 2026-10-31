வாரணாசி – டில்லி இடையே படுக்கை வசதியுடன் கூடிய ‘வந்தே பாரத்’ ரயில் சேவை துவக்கம்
வாரணாசி – டில்லி இடையே படுக்கை வசதியுடன் கூடிய ‘வந்தே பாரத்’ ரயில் சேவை துவக்கம்
ADDED : அக் 31, 2026 09:38 PM
வாரணாசி: உத்தர பிரதேசத்தின் வாரணாசி – டில்லி இடையே படுக்கை வசதியுடன் கூடிய, ‘வந்தே பாரத்’ விரைவு ரயில் சேவையை, ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்னவ் இன்று (அக்.,31) துவக்கி வைத்தார். இதன் மூலம், இரு நகரங்களுக்கு இடையே பயண நேரம் 10 மணி நேரத்துக்குள் குறையும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நம் நாட்டின் மிக முக்கியமான ஆன்மிக மற்றும் கலாசார தலங்களில் ஒன்றான உத்தர பிரதேசத்தின் வாரணாசியையும், நாட்டின் தலைநகரையும் இணைக்கும் வகையில் படுக்கை வசதியுடன் கூடிய வந்தே பாரத் விரைவு ரயில் சேவை இன்று தொடங்கப்பட்டது. புதிய ரயிலை, பா.ஜ.,வை சேர்ந்த உ.பி., முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத், ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ஆகியோர் கூட்டாக கொடி அசைத்து துவக்கி வைத்தனர்.
இந்த ரயில், உத்தர பிரதேசத்தின் வாரணாசி, பிரயாக்ராஜ், கான்பூர் சென்ட்ரல், அலிகார், காஜியாபாத் ஆகிய இடங்களை இணைத்து, டில்லியை சென்றடைகிறது. இது, வாரணாசியில் இருந்து இரவு 8:50 மணிக்குக் கிளம்பி, மறுநாள் காலை 6:10 மணிக்கு டில்லியைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், டில்லியில் இருந்து இரவு 9:40 மணிக்குக் கிளம்பி, மறுநாள் காலை 7:10 மணிக்கு வாரணாசியைச் சென்றடையும்.
இதேபோல் இந்த ரயில், வாரணாசியில் இருந்து வெள்ளிக்கிழமைகளிலும், டில்லியில் இருந்து சனிக்கிழமைகளிலும் தவிர, வாரத்தின் மற்ற ஆறு நாட்களும் இயக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.