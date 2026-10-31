முதல்வர் ரேகா குப்தா மீது வழக்கு பதிவு செய்யக் கோரிய வழக்கில் 6ம் தேதி தீர்ப்பு
முதல்வர் ரேகா குப்தா மீது வழக்கு பதிவு செய்யக் கோரிய வழக்கில் 6ம் தேதி தீர்ப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 06:57 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:54 PM
புதுடில்லி: அரசு அதிகாரிகளை கிண்டல் செய்து பேசிய டில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா மீது வழக்கு பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிய மனு மீது நீதிமன்றம், 6ம் தேதி உத்தரவு பிறப்பிக்கிறது.
கடந்த, 2025ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 23ம் தேதி காஷ்மீரி கேட் ஒருங்கிணைந்த பஸ் ஸ்டாண்டில், உத்தர பிரதேச மாநிலத்துக்கு பஸ் சேவை தொடங்கி வைக்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இந்நிகழ்ச்சியில், முதல்வர் ரேகா குப்தா பேசுகையில், அரசு அதிகாரிகளை கடவுள் ஹனுமனுடன் ஒப்பிட்டு கிண்டல் செய்து பேசியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதுகுறித்து, முதல்வர் ரேகா குப்தா மீது வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, காஷ்மீரி கேட் போலீஸ் ஸ்டேஷனில், ராம்நிவாஸ் சர்மா என்பவர் புகார் செய்தார். மேலும், இந்த விவகாரத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடக்கோரி, கூடுதல் தலைமை மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.
காஷ்மீரி கேட் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் தாக்கல் செய்த அறிக்கை:
காஷ்மீரி கேட் பஸ் ஸ்டாண்டில், 2025ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 23ம் தேதி முதல்வர் ரேகா பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் எந்த குற்றமும் நிகழவில்லை. மனுதாரரின் புகார் மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய எந்த முகாந்திரமும் இல்லை. அவர் தாக்கல் செய்த வீடியோவில் மனுதாரர் சில பேச்சுக்களை வேண்டுமென்றே நீக்கியுள்ளார் என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. புகார்தாரர் கூறியபடி முதல்வரின் பேச்சில் எந்த வார்த்தைகளும் இல்லை.
புகார் கொடுத்துள்ள ராம்நிவாஸ் சர்மா தனனி டில்லி மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டப் பிரிவு தலைவர் என்றும், அகில இந்திய சீமாஞ்சல் ஜன விகாஸ் பரிஷத் அமைப்பின் தேசிய துணை தலைவர் என்றும் கூறியுள்ளார். எனவே, அவரது புகார் ஒரு அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக தெரிகிறது.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இருதரப்பு விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில், கூடுதல் தலைமை மாஜிஸ்திரேட் அஸ்வினி பன்வார், “வாதங்கள் விரிவாக கேட்கப்பட்டன. இந்த வழக்கில், 6ம் தேதி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும்,”என அறிவித்து ஒத்திவைத்தார்.