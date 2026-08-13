காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கே புகார்; விசாரணைக்கு துணை ஜனாதிபதி சிபிஆர் உத்தரவு
காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கே புகார்; விசாரணைக்கு துணை ஜனாதிபதி சிபிஆர் உத்தரவு
ADDED : ஆக 13, 2026 01:34 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 01:34 PM
புதுடில்லி: காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கே தெரிவித்த தீண்டாமை புகார் மீது விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று துணை ஜனாதிபதி சிபிஆர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
அண்மையில் உத்தரகாண்டின் ஹல்த்வானி நகரில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் பொதுக்கூட்டத்தில், அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். இந்தக் கூட்டம் நடந்த 3 தினங்கள் கழித்து, ஸ்ரீ ராம் சேனா தர்மார்த் சேவா அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் சிலர், பரிகார பூஜை செய்ததாக காங்கிரஸ் குற்றம்சாட்டியது.
இந்த விவகாரத்தை ராஜ்யசபாவில் எழுப்பிய மல்லிகார்ஜூன கார்கே, தானொரு தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவன் என்பதால், இந்த பரிகாரப் பூஜையை செய்ததாகக் குற்றம்சாட்டினார். இந்த விவகாரம் ராஜ்யசபாவில் காரசார வாதத்தை கிளப்பியது.
இதற்கு பதிலளித்த மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டா, ' இதுபோன்ற செயல்களை ஒருபோதும் ஆதரிக்கவோ, அங்கீகரிக்கவோ செய்யாது. இது குறித்து கண்டிப்பாக விசாரணை நடத்தப்படும்,' என்றார். அப்போது, பேசிய ராஜ்யசபா சபாநாயகரும், துணை ஜனாதிபதியுமான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், ' தீண்டாமை ஒரு பாவச்செயல்,' எனக் கூறினார்.
இது தொடர்பாக அவர் மேலும் கூறியதாவது; கட்சி அல்லது சித்தாந்தத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் நாம் அனைவரும் தீண்டாமையைக் கண்டிக்கிறோம். மேலும், இந்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து அரசு விசாரணை நடத்த வேண்டும். இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் உண்மையாக இருக்கும்பட்சத்தில், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும், என்றார்.