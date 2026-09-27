முதியோர் இல்லத்தில் இருந்து முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் வினோத் காம்பிளி வீடியோ!
முதியோர் இல்லத்தில் இருந்து முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் வினோத் காம்பிளி வீடியோ!
ADDED : செப் 27, 2026 01:47 PM
ADDED : செப் 27, 2026 01:47 PM
புதுடில்லி: முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் வினோத் காம்ப்ளி, மஹாராஷ்டிரா மாநிலம் தானேவில் உள்ள 'நிதான்' முதியோர் மற்றும் நலவாழ்வு காப்பகத்தில் தங்கியிருப்பது குறித்து வெளியிட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி ரசிகர்களை கவலை அடையச் செய்துள்ளது.
அந்த வீடியோவில் வினோத் காம்ப்ளி பேசும்போது, தனக்கு அங்கே நல்ல பராமரிப்பும் அன்பும் கிடைக்கிறது; நான் என் வீட்டில் இல்லாதது போல் இங்கு எனக்கு உணரவு வரவல்லை என கூறியிருந்தார். எனினும், உடல்நலக்குறைவு மற்றும் தனிப்பட்ட சவால்களால் அவதிப்பட்டு வரும் அவர், சற்று சிரமத்துடன் பேசிவிட்டு, உணர்ச்சிவசப்பட்டு கைகளை கூப்பி நன்றி தெரிவிக்கும் காட்சிகள் ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இந்திய அணிக்காக பல சாதனைகளைப் படைத்த வினோத் காம்ப்ளி விரைவில் உடல்நலம் தேறி வர வேண்டும் என ரசிகர்கள் தெரிவித்தனர். வினோத் காம்ப்ளி இந்திய அணிக்காக 17 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 1,084 ரன்களும், 104 ஒருநாள் போட்டிகளில் 2,477 ரன்களும் எடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.