குடியுரிமை பெறும் முன்பே வாக்காளர் அடையாள அட்டை? காங்., சோனியாவுக்கு சட்ட சிக்கல்
குடியுரிமை பெறும் முன்பே வாக்காளர் அடையாள அட்டை? காங்., சோனியாவுக்கு சட்ட சிக்கல்
UPDATED : நவ 20, 2026 12:04 AM
ADDED : நவ 20, 2026 12:04 AM
-–சிறப்பு நிருபர்–
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா, இந்திய குடியுரிமை பெறும் முன்பே, புதுடில்லி தொகுதி வாக்காளர் பட்டியலில் அவரது பெயர் சேர்க்கப்பட்டதாக வழக்கறிஞர் விகாஸ் திரிபாதி என்பவர் டில்லி ரோஸ் அவென்யூ நீதி மன்றத்தில் புகார் மனு தாக்கல் செய்தார்.
அதில், கூறப்பட்டிருப்ப தாவது:
சோனியா கடந்த 1983, ஏப்., 30 அன்று தான் இந்திய குடியுரிமை பெற்றார். ஆனால், அதற்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, அதாவது 1980ல், அவரது பெயர் புதுடில்லி தொகுதி வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. 1982ம் ஆண்டு அவரது பெயர் நீக்கப்பட்டு, மீண்டும் 1983ல் சேர்க்கப்பட்டது.
இதற்காக போலி ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு மோசடி நடந்துள்ளது. எனவே, இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டிருந்தது.
இம்மனுவை விசாரித்த டில்லி ரோஸ் அவென்யூ நீதிமன்றம், இந்த புகார் தொடர்பாக டில்லி போலீஸ் ஏ.டி.ஆர்., எனப்படும் நடவடிக்கை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.