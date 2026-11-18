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புதுடில்லி: 1983ல் இந்தியக் குடியுரிமை பெறுவதற்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வாக்காளர் பட்டியலில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியாவின் பெயர் இடம்பெற்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இது தொடர்பாக போலீஸில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கு டில்லி ரோஸ் அவென்யூ நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது.
இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது, இந்த வழக்கில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன? என்பது குறித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க போலீசாருக்கு நீதிபதி வினோத் ஜோஷி உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த வழக்கின் விசாரணை நவ.,28ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.
வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு; சோனியா மீதான வழக்கில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உத்தரவு
வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு; சோனியா மீதான வழக்கில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உத்தரவு
ADDED : நவ 18, 2026 02:31 PM
ADDED : நவ 18, 2026 02:31 PM
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புதுடில்லி: 1983ல் இந்தியக் குடியுரிமை பெறுவதற்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வாக்காளர் பட்டியலில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியாவின் பெயர் இடம்பெற்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இது தொடர்பாக போலீஸில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கு டில்லி ரோஸ் அவென்யூ நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது.
இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது, இந்த வழக்கில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன? என்பது குறித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க போலீசாருக்கு நீதிபதி வினோத் ஜோஷி உத்தரவிட்டுள்ளார். இந்த வழக்கின் விசாரணை நவ.,28ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.