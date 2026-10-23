கார்கில் போரில் பாக்., வீரர்களை அடக்கம் செய்தவர்கள் நாங்கள் ஐ.நா., அறிக்கைக்கு இந்தியா பதில்
கார்கில் போரில் பாக்., வீரர்களை அடக்கம் செய்தவர்கள் நாங்கள் ஐ.நா., அறிக்கைக்கு இந்தியா பதில்
UPDATED : அக் 23, 2026 10:55 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:58 PM
நியூயார்க்: ஜம்மு -- காஷ்மீரில் பாதுகாப்பு படையினரின் நடவடிக்கையின் போது இறந்தவர்களின் உடல்களை குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்காமல் ரகசியமாக அடக்கம் செய்வதாக இந்தியா மீது குற்றஞ்சாட்டிய பாகிஸ்தானுக்கு, 1999 கார்கில் போரில் உயிரிழந்த தன் நாட்டு வீரர்களின் உடல்களையே அந்நாடு ஏற்க மறுத்ததை சுட்டிக்காட்டி, ஐ.நா.,வில் இந்தியா பதிலடி கொடுத்தது.
ஜம்மு -- காஷ்மீரில் பாதுகாப்பு படையினரின் நடவடிக்கைகளில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்க மறுப்பது, ரகசியமாக அடக்கம் செய்வது கவலை தருவதாக மத சுதந்திரம் மற்றும் நம்பிக்கை தொடர்பான ஐ.நா., சிறப்பு பிரதிநிதி நசிலா கானியா இடைக்கால அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார்.
இதை வைத்து இறுதிச்சடங்கு உரிமைகள் தொடர்பாக ஐ.நா.,வில் விவாதம் நடந்தது. இந்தியா மீது பாகிஸ்தான் அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தது.
அப்போது ஐ.நா.,வுக்கான இந்திய நிரந்தர பிரதிநிதிகள் குழுவின் செயலர் பாவிகா மங்களானந்தன் பேசியதாவது:
கடந்த 1999ல் கார்கில் போரில் உயிரிழந்த தன் சொந்த நாட்டு வீரர்களின் உடல்களைக்கூட ஏற்க மறுத்த ஒரு நாடு, இன்று மத நம்பிக்கை, மதச் சுதந்திரம், இறுதிச்சடங்கு உரிமைகள் பற்றி மிகுந்த ஆர்வத்துடன் பேசுவது முரணாக இருக்கிறது.
இந்திய யூனியன் பிரதேசமான ஜம்மு -- காஷ்மீரில் என்ன நடக்கிறது என்பதில் பாகிஸ்தானுக்கு இருக்கும் அளவுக்கு அதிகமான அக்கறையை, சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமித்துள்ள ஜம்மு - காஷ்மீர் பகுதிகளில், குறிப்பாக ராவலகோட்டில் நடக்கும் சம்பவங்கள் மீது செலுத்த வேண்டும்.
தன் நாட்டில் உள்ள சிறுபான்மையினரின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முடியாத ஒரு நாட்டுக்கு, இந்தியாவுக்கு அறிவுரை கூற எந்தத் தகுதியும் இல்லை.
பாகிஸ்தானில் சிறுபான்மையினரின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது. அவர்களின் உரிமைகளும் தொடர்ந்து மீறப்படுகின்றன.
பயங்கரவாதிகள் அப்பாவி மக்களைக் கொல்கின்றனர். பயங்கரவாதக் குற்றச்சாட்டில் கொல்லப்பட்டவர்களின் இறுதிச்சடங்கு உரிமைகள் குறித்து பேசும் ஐ.நா., நியமித்த நபரின் அறிக்கை, பயங்கரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உரிமைகளுக்கு அதே முக்கியத்துவத்தை அளிக்கவில்லை.
சட்ட வரம்புகளுக்கு உட்பட்டு, இறுதிச்சடங்கு உரிமைகளைக் கட்டுப்படுத்த நாடுகளுக்கு அதிகாரம் உள்ளது. பயங்கரவாதிகளின் உரிமைகளை முன்னிறுத்தும் அறிக்கை, அவர்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உரிமைகளையும் சமமாகக் கவனிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.