சவுதி அரேபியாவின் இறையாண்மையைப் பாதுகாப்பதில் உறுதுணையாக இருப்போம்; இந்தியா திட்டவட்டம்
சவுதி அரேபியாவின் இறையாண்மையைப் பாதுகாப்பதில் உறுதுணையாக இருப்போம்; இந்தியா திட்டவட்டம்
ADDED : அக் 22, 2026 05:23 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:23 PM
-நமது நிருபர்-
சவுதி அரேபியாவில் உள்ள விமான நிலையங்கள் உட்பட பல்வேறு இடங்களில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர். இந்த தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்து, மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
சவுதி அரேபியாவில் பொதுமக்கள் மற்றும் எரிசக்தி உள்கட்டமைப்புகள் மீதான தொடர்ச்சியான தாக்குதல்களை நாங்கள் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறோம். தாக்குதல்களால் துரதிர்ஷ்டவசமாக உயிரிழப்புகளும், காயங்களும் ஏற்பட்டுள்ளன.
தம்மாம் விமான நிலையத் தாக்குதலில் துரதிர்ஷ்டவசமாக ஒரு இந்தியர் உயிரிழந்தார்; இருவர் காயமடைந்தனர். எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் நடத்திய தாக்குதலில், மேலும் ஒரு இந்தியர் உயிரிழந்துள்ளார்.
உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையவும் பிரார்த்திக்கிறோம். ரியாத்தில் உள்ள இந்தியத் தூதரகம் சவூதி அதிகாரிகளுடன் தொடர்பில் உள்ளதுடன், அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கும்.
மக்கள் மற்றும் முக்கிய உள்கட்டமைப்புகள் மீதான தாக்குதல்கள் முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை. அவை உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டும். சவுதி அரேபியாவின் இறையாண்மையைப் பாதுகாப்பதில் மக்களுக்கும், அரசிற்கும் நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போம்.
இப்பகுதியில் அமைதியும் இயல்பு நிலையும் விரைவில் திரும்பும் என்று நம்புகிறோம். இவ்வாறு மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.