தேசவிரோதச் செயலை எந்த சூழ்நிலையிலும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டோம்; ராகுலுக்கு பாஜ பதிலடி
தேசவிரோதச் செயலை எந்த சூழ்நிலையிலும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டோம்; ராகுலுக்கு பாஜ பதிலடி
ADDED : நவ 15, 2026 07:45 AM
ADDED : நவ 15, 2026 07:45 AM
புதுடில்லி: பாஜ அரசைக் கவிழ்க்க சர்வதேச ஆதரவைத் தேடுகிறார் என காங்கிரஸ் எம்பியும், லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவருமான ராகுல் மீது பாஜ குற்றம் சாட்டியது.
பா.ஜ., செய்தித்தொடர்பாளர் சுதான்ஷு திரிவேதி கூறியதாவது: தெலுங்கானாவின் ஹைதராபாதில் நடக்கும், பாரத் உச்சி மாநாட்டில் அமெரிக்க தொழிலதிபர் ஆதரவு பெற்ற வெளிநாட்டு பிரமுகர்கள் பங்கேற்றது குறித்து காங்., எம்.பி., ராகுல் மக்களுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும். நம் நாட்டிற்கு எதிரான கருத்துகளைப் பரப்ப, சர்வதேச மேடையாக இந்த மாநாட்டை அக்கட்சி பயன்படுத்துகிறதா? இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
பாஜ தேசிய ஊடக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆஷிஷ் உஷா அகர்வால் கூறியதாவது: ஒரு வெளிநாட்டுப் பிரதிநிதி இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு நிறுவனங்களைக் கேள்விக்குட்படுத்தி, இந்திய ஜனநாயகம் குறித்து சந்தேகங்களை எழுப்பி, நாட்டின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவிக்கும் போதெல்லாம், ராகுலின் முகத்தில் மகிழ்ச்சி தெளிவாகத் தெரிகிறது. இந்தியா மீது குற்றம் சாட்டப்படும்போது மகிழ்ச்சி அடைகிற அவர், நாட்டின் கவுரவம் உயரும்போது ஏன் மவுனம் காக்கிறார்?
ராகுல் இந்தியாவின் ஜனநாயகத்தைக் கேள்விக்குட்படுத்துவதற்காக வெளிநாடுகளுக்குப் பயணம் செய்கிறார்; குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பதற்காக வெளிநாட்டுப் பிரதிநிதிகளை இந்தியாவிற்கு அழைத்துள்ளார். இந்தியாவின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவிப்பதுதான் ராகுலின் அரசியலின் ஒரே நோக்கமாகிவிட்டதா? அரசியல் எதிர்ப்புக்கு இடமிருந்தாலும், தேசவிரோதச் செயல்கள் எந்தச் சூழ்நிலையிலும் பொறுத்துக்கொள்ளப்படாது, என்றார்.