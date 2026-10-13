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புதுடில்லி: இந்திய தேசியப் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல், ஈரானின் தேசியப் பாதுகாப்பு கவுன்சில் செயலாளர் மொஹ்சென் ரெசாய் ஆகிய இருவரும் போனில் பேசினர். மேற்கு ஆசிய பகுதியில் நிலவும் தற்போதைய பாதுகாப்பு நிலவரம் மற்றும் பிராந்திய விவகாரங்கள் குறித்து இருவரும் ஆலோசித்தனர்.
சவுதி அரேபியா மீதான சமீபத்திய தாக்குதல்கள் மற்றும் பரஸ்பர நலன் சார்ந்த முக்கியப் பிரச்னைகள் குறித்து இருவரும் விவாதித்தனர். சவுதியின் விமான நிலையம் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் ஒரு இந்தியர் உட்பட 12 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து இந்த உரையாடல் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இரு நாட்டுத் தலைவர்களும் போனில் பேசியதை ஈரான் தூதரகம் உறுதிப்படுத்தி உள்ளது.
மேற்கு ஆசிய மோதல் நிலவரம்; ஈரான் பாதுகாப்பு கவுன்சில் செயலாளருடன் அஜித் தோவல் போனில் பேச்சு
மேற்கு ஆசிய மோதல் நிலவரம்; ஈரான் பாதுகாப்பு கவுன்சில் செயலாளருடன் அஜித் தோவல் போனில் பேச்சு
ADDED : அக் 13, 2026 07:47 AM
ADDED : அக் 13, 2026 07:47 AM
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புதுடில்லி: இந்திய தேசியப் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல், ஈரானின் தேசியப் பாதுகாப்பு கவுன்சில் செயலாளர் மொஹ்சென் ரெசாய் ஆகிய இருவரும் போனில் பேசினர். மேற்கு ஆசிய பகுதியில் நிலவும் தற்போதைய பாதுகாப்பு நிலவரம் மற்றும் பிராந்திய விவகாரங்கள் குறித்து இருவரும் ஆலோசித்தனர்.
சவுதி அரேபியா மீதான சமீபத்திய தாக்குதல்கள் மற்றும் பரஸ்பர நலன் சார்ந்த முக்கியப் பிரச்னைகள் குறித்து இருவரும் விவாதித்தனர். சவுதியின் விமான நிலையம் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் ஒரு இந்தியர் உட்பட 12 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து இந்த உரையாடல் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இரு நாட்டுத் தலைவர்களும் போனில் பேசியதை ஈரான் தூதரகம் உறுதிப்படுத்தி உள்ளது.