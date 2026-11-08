ராணுவ வீரர்களுக்கு மாநில அரசு விருது : மேற்கு வங்க முதல்வர் அறிவிப்பு
ராணுவ வீரர்களுக்கு மாநில அரசு விருது : மேற்கு வங்க முதல்வர் அறிவிப்பு
ADDED : நவ 08, 2026 01:48 PM
ADDED : நவ 08, 2026 01:48 PM
கோல்கட்டா: ராணுவ வீரர்கள், மாநில போலீசாருக்கு 2027-ஆம் ஆண்டு முதல் மாநில அரசு சார்பில் 'சீமா மித்ரா' விருது வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி அறிவித்தார்.
தீபாவளியான இன்று(நவ.8) வட 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹிங்கல்கஞ்ச் எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை முகாமிற்கு சுவேந்து அதிகாரி சென்று, ஜவான்களுடன் தீபாவளியைக் கொண்டாடினார். அப்போது இந்த முடிவை அறிவித்தார்.
முதல்வர் அறிவிப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்:
மாநில எல்லைகளில் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களின் அர்ப்பணிப்பு, சேவை மற்றும் நற்பணிகளை அங்கீகரித்து கவுரவிக்க இந்த விருது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை , காவல் துறையைச் சேர்ந்த வீரர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படும். 2027 முதல் வீரர்கள் கவுரவிக்கப்படுவர்.
நமது படை வீரர்களுடன் தீபாவளியைக் கொண்டாடும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பாரம்பரியத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு, எல்லைத் தாண்டிய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தி, ஊடுருவலைத் தடுக்க, தங்கள் குடும்பங்களை விட்டுப் பிரிந்திருக்கும் ஜவான்களின் மன உறுதியை ஊக்குவிப்பதே இந்த முயற்சியின் நோக்கம்.