சட்டம் - ஒழுங்கு தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவுடன் மே.வங்க முதல்வர் ஆலோசனை
சட்டம் - ஒழுங்கு தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவுடன் மே.வங்க முதல்வர் ஆலோசனை
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:40 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM
கொல்கட்டா: மேற்கு வங்க சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து, மாநில முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரியுடன் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆலோசனை நடத்தினார்.
மேற்கு வங்கத்தில், ஏப்ரலில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ., வெற்றி பெற்றது. அக்கட்சியை சேர்ந்த சுவேந்து அதிகாரி முதல்வராக பதவியேற்றார். மூன்று நாட்கள் பயணமாக அம்மாநிலத்துக்கு வந்துள்ள பா.ஜ., மூத்த தலைவரும், மத்திய உள்துறை அமைச்சருமான அமித்ஷா, வங்கதேசத்தை ஒட்டிய எல்லை பகுதியில் வேலி அமைக்கும் பணியை ஆய்வு செய்தார்.
இந்நிலையில், மேற்கு வங்க சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து, முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி மற்றும் அதிகாரிகளுடன் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது, சட்டவிரோத ஊடுருவலை தடுப்பதும் குறித்தும், வங்கதேச எல்லைப் பகுதியில் கூடுதல் படையினரை குவிப்பது குறித்தும் ஆலோசனை நடந்தது. மேலும், மாநில சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம் தொடர்பாக அவ்வப்போது தகவல்களை வழங்கும்படியும் முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரியிடம் அமைச்சர் அமித் ஷா கேட்டுக்கொண்டார்.