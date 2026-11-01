மேற்கு வங்கத்தில் 2.5 லட்சம் பேருக்கு டிச., 31க்குள் குடியுரிமை வழங்கப்படும்: முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி உறுதி
மேற்கு வங்கத்தில் 2.5 லட்சம் பேருக்கு டிச., 31க்குள் குடியுரிமை வழங்கப்படும்: முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி உறுதி
ADDED : நவ 01, 2026 06:38 PM
கொல்கட்டா: ‘‘மேற்கு வங்கத்தில் இந்தாண்டு இறுதிக்குள், 2.5 லட்சம் பேருக்கு குடியுரிமை சான்றிதழ் வழங்கப்படும்,’’ என, அம்மாநில முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
மேற்கு வங்கத்தில் முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. மதுவா சமூகத்தினர் அதிகம் வசிக்கும், வடக்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள தாகூர் நகரில் இன்று (நவ.,1) நடந்த நிகழ்ச்சியில், முதல்வர் சுவேந்து பேசியதாவது:
மாநிலத்தில், குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தின் மூலம் இதுவரை, 25 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே குடியுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் மேலும், 2.5 லட்சம் பேரின் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு குடியுரிமை வழங்கப்படும். நாட்டின் பிற மாநிலங்களிலும் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
தகுதியானவர்களுக்கு இச்சட்டத்தின் கீழ் குடியுரிமை கிடைத்து வருகிறது. ஆனால், முன்னாள் முதல்வரும், திரிணமுல் காங்., தலைவருமான மம்தா இச்சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார். அவர் மதுவா சமூகத்தினருக்காக எதுவும் செய்யவில்லை. அவர், பிரிவினையை மட்டுமே துாண்டிவிட்டார். மதுவா சமூகத்தினரின் ஆதரவால், மேற்கு வங்கத்தில் பா.ஜ., ஆட்சி அமைத்துள்ளது. எனவே, அந்த சமூகத்தினரின் மேம்பாட்டிற்காக, 50 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.