மேற்கு வங்க தகவல் கமிஷன் உறுப்பினர் சஞ்சிதா ராஜினாமா
மேற்கு வங்க தகவல் கமிஷன் உறுப்பினர் சஞ்சிதா ராஜினாமா
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 10:19 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:23 PM
கொல்கட்டா:மேற்கு வங்க முன்னாள் டி.ஜி.பி.,யும் திரிணமுல் காங்கிரஸ் எம்.பி.,யுமான ராஜிவ் குமாரின் மனைவி சஞ்சிதா குமார் மாநில தகவல் கமிஷன் உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
மேற்கு வங்கத்தில் திரிணமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி முதல்வராக இருந்தபோது, கடந்த ஆண்டு ஜூனில் மாநில தகவல் கமிஷன் உறுப்பினராக சஞ்சிதா குமார் நியமிக்கப்பட்டார். இவர் ஐ.ஆர்.எஸ்., எனப்படும் இந்திய வருவாய்த்துறை அதிகாரியாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். இவரது கணவர் ராஜிவ் குமார் அப்போதைய முதல்வர் மம்தாவுக்கு நெருக்கமானவர் என்பதால் சஞ்சிதா நியமனத்துக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து இருந்தன.
கொல்கட்டா முன்னாள் போலீஸ் கமிஷனராகவும்,பொறுப்பு டி.ஜி.பி.,யாகவும் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ராஜிவ் குமார், தற்போது திரிணமுல் காங்., - எம்.பி.,யாக உள்ளார்.
இந்நிலையில் சமீபத்தில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ., வெற்றி பெற்ற நிலையில், முதல்வராக அக்கட்சியை சேர்ந்த சுவேந்து அதிகாரி பொறுப்பேற்றார். அதன் பின், மேற்குவங்கத்தில் நிர்வாக ரீதியிலான மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக மாநில தகவல் கமிஷன் உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து சஞ்சிதா குமார் நேற்று திடீரென விலகினார்.
இது தொடர்பாக தகவல் கமிஷனருக்கு சஞ்சிதா எழுதிய கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், 2005ன் படி நிறுவப்பட்ட மேற்கு வங்க மாநில தகவல் கமிஷன் ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பு. இதில் அரசின் விருப்பத்துக்கு மாறாக நான் பதவியில் தொடர்வது பொது நலனுக்கு ஏற்புடையதல்ல. எனவே மாநில தகவல் கமிஷன் உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்கிறேன்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.