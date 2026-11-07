எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் குற்றச்சாட்டுகள் என்ன?
எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் குற்றச்சாட்டுகள் என்ன?
UPDATED : நவ 07, 2026 07:23 AM
ADDED : நவ 07, 2026 05:17 AM
UPDATED : நவ 07, 2026 07:23 AM ADDED : நவ 07, 2026 05:17 AM
கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்திற்கு, கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்டதில், மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்துள்ளதாக எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன், குற்றச்சாட்டு வைத்துள்ளார்.
எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன், தனது பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: ஒரு ஆட்சியில் கொண்டு வரும் திட்டம் அடுத்த ஆட்சியில் நிறைவு பெறுவதும், அதன் பலன் யாருக்கு என்கிற விவாதம் அரசியல் அரங்கில் நடைபெறுவதும் சாதாரணம். பிரமாண்டமாக உருவாகும் ஒவ்வொன்றும் உள்ளீடற்ற வெற்றுக் கட்டடங்களாகச் சரிந்து போவது தமிழகத்தின் பொது விதி. பெரியார் அறிவுலகத்தின் துவக்கமே வீழ்ச்சியாக அமைந்து விடும் போல.
சாதனையில் யார் பங்கு அதிகம் என்ற விவாதம் நடக்கும் சூழலில், நுாலகத்துக்குள் போய் பார்த்தவர்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயிருக்கிறார்கள். போட்டித் தேர்வர்கள், மாணவர்கள், பொதுமக்கள் பயன்படும் வகையில் நுால்கள் இருக்கின்றன என்று சொல்கிறார்கள். நுால்கள் வாங்க வல்லுனர்களின் பரிந்துரை பெறப்பட்டதாகவும் தெரிகிறது.
வாங்கியுள்ள நுால்கள் எத்தகையவை?
4ம் தளத்தில் உள்ள தமிழ் நுால்களை சான்றுக்குப் பார்ப்போம். 'அகல்விளக்கு பதிப்பகம்' வெளியிட்ட நுால்கள் அலமாரிகளை அலங்கரிக்கின்றன. ஒரு சில தவிர எல்லாம் கெட்டி அட்டை போடப்பட்டவை. 40 ஆண்டு காலமாக இலக்கிய உலகில் இருக்கும் எனக்கு 1800 நுால்களை வெளியிட்டுள்ள, 'அகல்விளக்கு பதிப்பகம்' அறிமுகம் ஆகவில்லை.
தவறுகள்
* 'நாலடியார் வாழ்வின் வழிகாட்டி' (ஆசிரியர்: சூர்யா பாலு) என்னும் 300 பக்க நுால் விலை ரூ.1445. ஒவ்வொரு நுாலின் விலையும் இப்படித்தான். பிற பதிப்பகங்கள் 300 பக்க நுாலுக்கு 350 ரூபாயே விலை வைக்கிறார்கள். இவ்வளவு விலையுள்ள நுால்கள் பெரும் உழைப்பில் அரிய செய்திகள் இருக்கும் என்று கருதி பிரித்துப் பார்த்தால் மேலும் அதிர்ச்சி.
'நாலடியார் வாழ்வின் வழிகாட்டி' எனும் நுாலில், 'நாலடியார், தமிழின் முக்கியமான கவி மற்றும் தத்துவ ஞானி. உலகம் முழுவதும் அறியப்பட்ட தமிழ் இலக்கியத்தின் தொலைநோக்கிய அணுகுமுறை போன்றவராக வாழ்ந்தவர். தனது பாடல்களிலும் கவிதைகளிலும் மனித வாழ்க்கையின் உண்மைகளை எளிமையாக ஆழமாக விளக்கியுள்ளார்' என இருக்கிறது. இதை வாசித்து தலைசுற்றிப்போனேன்.
பெயர் தெரியாத சமண முனிவர்கள் எழுதிய நாலடி வெண்பாக்கள் நானுாற்றின் தொகுப்புத்தான் நாலடியார் என படித்து வந்திருக்கிறேனே, அது பொய்யா? இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து சூர்யா பாலு என்பவரும், அகல்விளக்கு பதிப்பகமும் இப்படி ஓர் உண்மையை கண்டுபிடித்திருக்கின்றனர். இந்த 'உண்மை'யை நுாலின் பிற்குறிப்பாகவும் போட்டிருக்கிறார்கள். நுால் முழுவதும் இப்படிப்பட்ட 'உண்மை'களால் நிறைந்து வழிகிறது.
* 'தேவ் நிலன்' எனும் நானறியாத அல்லது யாரும் அறியாத தமிழறிஞர் எழுதிய 'மதுரைக் காஞ்சி ஒரு இலக்கியப் பயணம்' எனும், 300 பக்கம் கொண்ட, 1,395 ரூபாய் விலை போடப்பட்ட நுால். அதில், 'மதுரைக்காஞ்சி என்பது மதுரைக் கூழத்திப் பெருவழுதி என்ற புலவர் பாடிய, 782 செய்யுள்களை உள்ளடக்கிய கவிதை தொகுப்பு' (ப.5). 'அரசர் மதுரைக் கூழத்திப் பெருவழுதி, ஒரு தீர்க்க தரிசனத்துடன் கூடிய வீர அரசன். இவர் யுத்தங்களில் வெற்றி பெற்றதோடு யுத்தத்துக்கு பின் ஏற்படும் சமூக பொருளாதார பக்க விளைவுகளையும் கையாளும் திறன் பெற்றிருந்தார்' (ப.13). இப்படித்தான் நுால் முழுவதும் அமைந்திருக்கிறது. யாரப்பா, இந்தக் கூழத்திப் பெருவழுதி?
மதுரைக் காஞ்சியின் ஆசிரியர் மாங்குடி மருதனார் என படித்திருக்கிறேன். அவர் புலவர்; அரசர் அல்லர். இந்நுாலை எழுதிய, 'தமிழறிஞர்' தேவ் நிலன் எங்கிருந்து புதிய உண்மைகளை கண்டுபிடித்தார்?
* 'பாரதியார் கதைகள்' என்றொரு நுால். இது பாரதியார் எழுதிய கதைகளை கொண்ட நுாலா, அவர் கதைகளை பற்றிய நுாலா... ஒன்றும் விளங்கவில்லை. ஆசிரியர் பெயர்: மனிஷா சரவணன். 'சாதனையின் முகம்' என்றொரு கதையை பாரதியார் எழுதியிருக்கிறாராம். பாரதியாரின் எழுத்துக்களை புதிது புதிதாகக் கண்டுபிடித்து கொண்டு வரும், ய.மணிகண்டன் போன்ற பாரதி ஆய்வாளர்களே இதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
'மதுரை நகரில் பிறந்த ராமன் சாதாரண குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவன். அவன் வாழ்க்கை பயணம் தொலைந்திருந்தது. வேலை இல்லாத காலத்தில் அவன் செருப்புசூடிகளை விற்கும் தொழிலில் பணி செய்கிறான். அவன் சாதாரண வாழ்க்கையில் அழுத்தமான ஒருவராக வாழ்ந்தது. அவன் மனதில் எப்போதும் ஒரு விருப்பம், கனவு இருந்தது - நல்ல கல்வி, உயர்ந்த வாழ்வு முன்னேற்றம்.' (ப.138). இதுதான் பாரதியாரின் மொழி நடையா? இப்படியும் தமிழ் உண்டா? என்னே, தமிழுக்கு வந்த சோதனை!
* ஜோதி ஹரிஹரன் என்பவர் எழுதிய 'கீழடி செப்பும் வரலாறு' நுாலில், அங்கே கிடைத்த சிற்பமாக பெரிய நந்தியின் புகைப்படம் இடம்பெற்றுள்ளது. ஜோதி ஹரிஹரன் தொல்லியல் ஆய்வாளராக இருக்கக் கூடும். அவரே களத்தில் இறங்கி யாரும் அறியாத இரவில் நந்தியைக் கண்டுபிடித்துத் தானே துாக்கிக்கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும்.
* தனலட்சுமி அர்ஜுன் என்பவர் எழுதிய 'தமிழ்நாடு ஒரு பார்வை' நுாலில், 'தமிழ்நாட்டின் முதன்மை முதலமைச்சராக முத்துவேலு சுப்பையா அய்யர் (1947) இருந்தார். அவர், அத்தியாவசியமான முதன்மை தலைமையிலும், சட்டப்பேரவையில் பெரிய தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தினார். 1952-ல் இருந்து திராவிட கிழக்கின் அரசியல் வீரராகிய மு.க.ராமசாமி முக்கிய அரசியல் தலைவராக நின்றார். அவரின் வேலைக்கு பின் காமராஜர் (1954 - 1963) எடுத்தார்.' (ப.108) நுால் முழுவதும் இப்படித்தான். இத்தனை காலம் தமிழர்கள் அறியாத தகவல்கள்! அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின் எல்லா நுால்களும் இப்படித்தான்!
எழுத்தாளர், 'த்ரிஷா விஜய்!'
இவற்றை எழுதிய ஆசிரியர்களின் பெயர்கள்: ஜோதி சரவணன், ஜோதி ஹரிஹரன், ஜோதிலட்சுமி அன்பழகன், நிவேதா அன்பழகன், தாமரை பன்னீர், ராணி பன்னீர், தாமரை கார்த்தி, தாமரை சிவா, சூர்யா பாலு, மங்களேஸ்வரி பாலு, விஜய பாலு, விஜய ஆதித்தன், திரிஷா விஜய், மோனிகா ரவி, பிருந்தா சேதுராமன், தர்ஷினி சேதுராமன், மனிஷா சரவணன், மனிஷா தினேஷ், திவ்யா தினேஷ்.
இப்பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ள சில நுால்களின் தலைப்புகள்:
நகர நீர் மேலாண்மை: பொதுமக்களின் உரிமை - கீர்த்தி கோவிந்த்,நகரத்து நெடுஞ்சாலை கவனிகள் - மாலதி சேதுராமன், நகரத்தின் ஊசல், மாசுபாடும் மனித வாழ்வும் - கார்த்திகா அவினாஷ், நகரம் விழுங்கும் இயற்கை -- மனிஷா ராம்சரண், நகரமும் நம்பிக்கையும், பொதுப் பாதுகாப்பின் சவால்கள் -- மது சக்தி, நகர நீர் சுகாதாரம்: பொதுநலத்தின் அவசியம் -- தாமரை கார்த்தி, நகர நீர் கல்வி: சமூக விழிப்புணர்வு- கார்த்திகா அவினாஷ், நகர நீர் எதிர்காலம்: சமத்துவ உலகம் -- ஜோதி ஹரிஹரன், நகர நீர்; பொதுத்துறை வெற்றி- கீர்த்தி கோவிந்த்.
அகல்விளக்கு பதிப்பகம் போலவே பீனிக்ஸ் பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ள நுால்களும், நுாற்றுக்கும் மேல் இடம்பெற்றுள்ளன. இவையும் மேற்காட்டிய நுால்களோடு 'போட்டியிட'த்தக்கவை. இன்னும் பிரித்து அடுக்காத புத்தகப் பெட்டிகள் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. அவற்றில் எத்தகைய பூதங்கள் ஒளிந்திருக்கின்றனவோ? இவ்வாறு அவர் கூறியிருக்கிறார்.