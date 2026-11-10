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வாகன புகையை கட்டுப்படுத்த எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன? விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய 4 மாநில அரசுகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு

வாகன புகையை கட்டுப்படுத்த எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன? விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய 4 மாநில அரசுகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு

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UPDATED : நவ 10, 2026 07:12 PM

ADDED : நவ 10, 2026 07:06 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 07:12 PM ADDED : நவ 10, 2026 07:06 PM

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புதுடில்லி: தலைநகர் டில்லியில் காற்று மாசு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், வாகன புகையை கட்டுப்படுத்த எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து டில்லி, உத்தர பிரதேசம், ராஜஸ்தான் மற்றும் ஹரியானா மாநில அரசுகள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் சில நாட்களாக மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்த காற்று மாசு, இரண்டு நாட்களாக அபாயகரமான நிலையை எட்டியது. வாகன புகை, கட்டட இடிபாடுகள், அண்டை மாநிலங்களில் வைக்கோல் எரிப்பது, மாநகரில் குளிர்காய்வதற்காக குப்பைகளை எரிப்பது ஆகியவையே காற்று மாசடைவதற்கு முக்கியக் காரணங்களாக கூறப்படுகின்றன.

இந்நிலையில், டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் காற்று மாசை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக, உச்ச நீதிமன்றம் தாமாகவே முன்வந்து பதிவு செய்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்ஸி, வி.மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

மத்திய அரசு சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ‘பெட்ரோல் மற்றும் டீசலில் இயங்கும் பாரத் ஸ்டேஜ்–4 ரக வெளிமாநில வாகனங்கள் டில்லிக்குள் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டு, எல்லைகளில் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படுகிறது. அனைத்து வாகனங்களின் புகை சான்றிதழ்களையும் சரிபார்க்கும் பணிகளும் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன’என்றார்.

நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:

அதிகளவில் புகையை வெளியிட்டு காற்று மாசை அதிகரிக்கும் வாகனங்களை கட்டுப்படுத்துவதில் தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்துக்குள் காலாவதியான பழைய வாகனங்கள் நுழைவதையும், இயங்குவதையும் தடுக்க எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து டில்லி மற்றும் அண்டை மாநிலங்களான உத்தரப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான் மற்றும் ஹரியானா மாநில அரசுகள், டில்லி மாநகராட்சி மற்றும் டில்லி மாநகர போலீஸ் ஆகியவை விரிவான அறிக்கையை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் காற்றின் தரம் நாளுக்கு நாள் மோசமடைந்து வருவதை குறைக்க, குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால திட்டங்கள் குறித்து அறிக்கையில் விரிவாக தெரிவிக்க வேண்டும்.

மேலும், காலாவதி வாகனங்களை கண்டறிதல், கண்காணித்தல் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல், குறிப்பாக புகை கட்டுப்பாட்டு சான்றிதழ் நடைமுறைகளை அமல்படுத்துதல் தொடர்பாக தற்போது எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அறிக்கையில் தெரிவிக்க வேண்டும்.

டில்லி, உத்தர பிரதேசம், ஹரியானா, ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் பயிர்க் கழிவுகளை எரிப்பது கணிசமாக குறைந்துள்ளதாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கை சற்று ஆறுதலை அளிக்கிறது. இந்த நடவடிக்கை பாராட்டத்தக்கது என்றாலும், வாகன புகை அதிகரிப்பது மிகுந்த கவலையை ஏற்படுத்துகிறது.

டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியம் புவியியல் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக ஒன்றோடொன்று பிணைக்கப்பட்டுள்ளதால், தங்களுக்குள் உருவாகும் வாகன போக்குவரத்து மட்டுமல்லாமல், அண்டை மாநிலங்களான உத்தர பிரதேசம், ஹரியானா மற்றும் ராஜஸ்தானிலிருந்து வரும் வாகனங்களின் சுமையையும் சேர்த்துச் சுமக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளன என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வணிக மற்றும் வணிகம் சாராத வாகனங்கள் பெருமளவில் டில்லிக்கு வருவதால், ஏற்கனவே உள்ள வாகன புகையை மேலும் அதிகரிக்கிறது. எனவே, இந்த விவகாரத்தில் அவசரமான மற்றும் உடனடி நடவடிக்கை தேவை.

டில்லி மற்றும் அண்டை மாநிலங்களுக்கு இடையேயான வாகன போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தவும், நடைமுறையில் உள்ள காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்யவும் எடுக்கப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைப்பு வழிமுறைகள் குறித்தும் அறிக்கையில் தெளிவாக கூற வேண்டும்.

இவ்வாறு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் விசாரணையை, 23ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தனர்.

அதேநேரத்தில், பசுமை பரப்பை பாதுகாத்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல், கட்டுமான பணிகள், மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் தொடர்பான வழக்கு, 30ம் தேதியும், தொழிற்சாலைகளால் ஏற்படும் மாசுபாடு தொடர்பான வழக்கு, 26ம் தேதியும் விசாரணைக்கு வருகின்றன.

மேலும், திடக்கழிவு மேலாண்மை, பயிர் கழிவுகளை எரித்தல் மற்றும் பட்டாசு வெடிப்பது தொடர்பான வழக்கு, 25-ம் தேதி விசாரணைக்கு வருகிறது.

அதிகரித்த காற்று வேகம்


தலைநகர் டில்லியில் இரண்டு நாட்களாக அபாயகரமான நிலைக்கு சென்ற காற்று மாசு, நேற்று மோசமான நிலைக்கு சரிந்தது. டில்லியில் காற்றின் சராசரி தரக்குறியீடு நேற்று காலை 9:00 மணிக்கு, 299 ஆக பதிவாகி இருந்தது. இதுவே, தீபாவளி பண்டிகைக்கு மறுநாளான நேற்று முன் தினம், 376 ஆக இருந்தது. காற்றின் வேகம் அதிகரித்ததால் காற்று மாசு குறைந்து வருகிறது என மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. இதுவே, பூசா சாலையில் 385, சாந்தினி சவுக் – 381 என மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்தது.
அண்டை மாநிலமான ஹரியானாவிலும் காற்று மாசு மிகவும் மோசமான நிலையிலேயே நீடிக்கிறது. காற்று தரக்குறியீடு நேற்று காலை 9:00 மணிக்கு, கைத்தால் – 350, குருகிராம் – 321, பரிதாபாத் – 307, பகதூர்கர் – 304, ரோஹ்தக் – 261, சார்க்கி தாத்ரி – 296, ஜிந்த் – 217, அம்பாலா – 269, பிவானி – 213, ஹிசார் – 299, பானிபட் – 243ஆக பதிவாகி இருந்தது.
அதேபோல, பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸில் – 260, ஜலந்தர் – 261, கன்னா- – 212, பாட்டியாலா – 200, லூதியானா – 281 என காற்று தரக்குறியீடு பதிவாகி இருந்தது.
இரு மாநிலங்களின் பொதுத் தலைநகரான சண்டிகரில், காற்றின் தரக்குறியீடு 150 ஆக பதிவாகி மிதமான நிலையில் இருந்தது.



மேலும் 198 இடங்களில்


பயிர்க் கழிவுகள் எரிப்பு
பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நேற்று, 198 இடங்களில் பயிர்க் கழிவுகள் எரிக்கப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பருவத்தில் இதுவரை, 4,657 விவசாயிகள் மீது பயிரிக் கழிவுகளை எரித்த வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. தரன் தரன், பெரோஸ்பூர் மற்றும் சங்ரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிகளவில் பயிர்க் கழிவுகள் எரிக்கப்பட்டுள்ளன.
தரன் தரன் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக 659 விவசாயிகள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பெரோஸ்பூர் – 621, சங்ரூர் – 508, பதிண்டா – 412, பாட்டியாலா – 299, அமிர்தசரஸ் – 247 இடங்களில் பயிர்க் கழிவுகள் எரிப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதுவரை 1,442 வழக்குகளில் சுற்றுச்சூழல் இழப்பீடாக, 72.85 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், 33.60 லட்சம் ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் காற்று மாசு அதிகரிப்புக்கு, பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் பயிர்க் கழிவுகள் எரிக்கப்படுவதே முக்கிய காரணம் என கூறப்படுகிறது.
அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் நெல் அறுவடைக்கு பின், கோதுமை விதைப்பதற்கான கால அவகாசம் மிகக் குறைவாக இருப்பதால், பல விவசாயிகள் வைக்கோல் மற்றும் இதர கழிவுகளை வயலியேயே எரித்து உழுது விடுகின்றனர். கடந்த ஆண்டு நெல் அறுவடைக்கு பின், பஞ்சாபில் 5,114 இடங்களில் பயிர்க் கழிவுகள் எரிக்கப்பட்டன. இதுவே, 2023ம் ஆண்டி-ல் 36,663 ஆக இருந்தது.



வாகன தடையில் வக்கீல்களுக்கு விலக்கு: ஐகோர்ட்


காற்று மாசை கட்டுக்குள் கொண்டு வர, காலாவதியான மற்றும் வெளிமாநிலங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட பெட்ரோல், டீசலில் இயங்கும் பாரத் ஸ்டேஜ்–4 தர வாகனங்கள் டில்லிக்குள் நுழைய நவம்பர் 1ம் தேதி முதல் ஜனவரி மாதம் வரை தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
டில்லி அரசின் இந்த தடை உத்தரவை எதிர்த்து, டில்லி வழக்கறிஞர்கள் சங்கம், உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனு:
அண்டை மாநிலங்களான ஹரியானாவின் குருகிராம், பரிதாபாத், உத்தர பிரதேசத்தின் நொய்டா மற்றும் காஜியாபாத் ஆகிய இடங்களில் இருந்து ஏராளமான வழக்கறிஞர்கள், நீதிமன்ற ஊழியர்கள் டில்லி உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் டில்லியில் உள்ள நீதிமன்றங்களுக்கு தினமும் வந்து செல்கின்றனர்.
எனவே, அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து டில்லி வரும் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் நீதிமன்ற ஊழியர்களின் பெட்ரோல், டீசல் வாகனங்களுக்கு டில்லி அரசு பிறப்பித்துள்ள தடையை நீக்கி உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டு இருந்தது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி மஹாஜன் பிறப்பித்த உத்தரவு:
நீதிமன்றங்கள் சுமுகமாக செயல்பட வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் நீதிமன்ற ஊழியர்களின் வருகை மிக அவசியம். அக்டோபர் மாதம் வரை காற்று மாசு அதிகரிப்புக்கு பங்களிக்காததாக கருதப்பட்ட பாரத் ஸ்டேஜ்–4 ரக வாகனங்கள், திடீரென எவ்வாறு மாசுபாட்டுக்கு முக்கியக் காரணம் என கருதப்படுகின்றன? என்ற கேள்விக்கு அதிகாரிகளிடம் பதில் இல்லை.
அண்டை மாநிலங்களில் வசிக்கும் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் நீதிமன்ற ஊழியர்கள், சங்கம் அளித்துள்ள வாகன நிறுத்துமிட ஸ்டிக்கரை பயன்படுத்தி நீதிமன்ற வேலை நாட்களில் டில்லிக்கு வந்து செல்ல அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. அதேநேரத்தில், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் நீதிமன்ற ஊழியர்கள் தங்கள் அடையாள அட்டையை போலீசிடம் காட்ட வேண்டும்.
அரசு அறிவிப்பிலேயே, அரசு சார்ந்த மற்றும் அத்தியாவசிய பணிகளுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நீதித்துறை பணியும் அத்தியாவசிய பணி தான். சில சமயங்களில் இது அவசர தேவையாகவும் இருக்கும். இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு மற்றும் டில்லி அரசு விரிவான பதில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை ஜனவரி 31ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தார்.



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