வாகன புகையை கட்டுப்படுத்த எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன? விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய 4 மாநில அரசுகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு
வாகன புகையை கட்டுப்படுத்த எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன? விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய 4 மாநில அரசுகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : நவ 10, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:06 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 07:12 PM ADDED : நவ 10, 2026 07:06 PM
புதுடில்லி: தலைநகர் டில்லியில் காற்று மாசு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், வாகன புகையை கட்டுப்படுத்த எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து டில்லி, உத்தர பிரதேசம், ராஜஸ்தான் மற்றும் ஹரியானா மாநில அரசுகள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் சில நாட்களாக மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்த காற்று மாசு, இரண்டு நாட்களாக அபாயகரமான நிலையை எட்டியது. வாகன புகை, கட்டட இடிபாடுகள், அண்டை மாநிலங்களில் வைக்கோல் எரிப்பது, மாநகரில் குளிர்காய்வதற்காக குப்பைகளை எரிப்பது ஆகியவையே காற்று மாசடைவதற்கு முக்கியக் காரணங்களாக கூறப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் காற்று மாசை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக, உச்ச நீதிமன்றம் தாமாகவே முன்வந்து பதிவு செய்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்ஸி, வி.மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
மத்திய அரசு சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ‘பெட்ரோல் மற்றும் டீசலில் இயங்கும் பாரத் ஸ்டேஜ்–4 ரக வெளிமாநில வாகனங்கள் டில்லிக்குள் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டு, எல்லைகளில் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படுகிறது. அனைத்து வாகனங்களின் புகை சான்றிதழ்களையும் சரிபார்க்கும் பணிகளும் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன’என்றார்.
நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
அதிகளவில் புகையை வெளியிட்டு காற்று மாசை அதிகரிக்கும் வாகனங்களை கட்டுப்படுத்துவதில் தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்துக்குள் காலாவதியான பழைய வாகனங்கள் நுழைவதையும், இயங்குவதையும் தடுக்க எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து டில்லி மற்றும் அண்டை மாநிலங்களான உத்தரப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான் மற்றும் ஹரியானா மாநில அரசுகள், டில்லி மாநகராட்சி மற்றும் டில்லி மாநகர போலீஸ் ஆகியவை விரிவான அறிக்கையை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் காற்றின் தரம் நாளுக்கு நாள் மோசமடைந்து வருவதை குறைக்க, குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால திட்டங்கள் குறித்து அறிக்கையில் விரிவாக தெரிவிக்க வேண்டும்.
மேலும், காலாவதி வாகனங்களை கண்டறிதல், கண்காணித்தல் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல், குறிப்பாக புகை கட்டுப்பாட்டு சான்றிதழ் நடைமுறைகளை அமல்படுத்துதல் தொடர்பாக தற்போது எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அறிக்கையில் தெரிவிக்க வேண்டும்.
டில்லி, உத்தர பிரதேசம், ஹரியானா, ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் பயிர்க் கழிவுகளை எரிப்பது கணிசமாக குறைந்துள்ளதாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கை சற்று ஆறுதலை அளிக்கிறது. இந்த நடவடிக்கை பாராட்டத்தக்கது என்றாலும், வாகன புகை அதிகரிப்பது மிகுந்த கவலையை ஏற்படுத்துகிறது.
டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியம் புவியியல் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக ஒன்றோடொன்று பிணைக்கப்பட்டுள்ளதால், தங்களுக்குள் உருவாகும் வாகன போக்குவரத்து மட்டுமல்லாமல், அண்டை மாநிலங்களான உத்தர பிரதேசம், ஹரியானா மற்றும் ராஜஸ்தானிலிருந்து வரும் வாகனங்களின் சுமையையும் சேர்த்துச் சுமக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளன என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வணிக மற்றும் வணிகம் சாராத வாகனங்கள் பெருமளவில் டில்லிக்கு வருவதால், ஏற்கனவே உள்ள வாகன புகையை மேலும் அதிகரிக்கிறது. எனவே, இந்த விவகாரத்தில் அவசரமான மற்றும் உடனடி நடவடிக்கை தேவை.
டில்லி மற்றும் அண்டை மாநிலங்களுக்கு இடையேயான வாகன போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தவும், நடைமுறையில் உள்ள காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்யவும் எடுக்கப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைப்பு வழிமுறைகள் குறித்தும் அறிக்கையில் தெளிவாக கூற வேண்டும்.
இவ்வாறு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் விசாரணையை, 23ம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தனர்.
அதேநேரத்தில், பசுமை பரப்பை பாதுகாத்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல், கட்டுமான பணிகள், மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் தொடர்பான வழக்கு, 30ம் தேதியும், தொழிற்சாலைகளால் ஏற்படும் மாசுபாடு தொடர்பான வழக்கு, 26ம் தேதியும் விசாரணைக்கு வருகின்றன.
மேலும், திடக்கழிவு மேலாண்மை, பயிர் கழிவுகளை எரித்தல் மற்றும் பட்டாசு வெடிப்பது தொடர்பான வழக்கு, 25-ம் தேதி விசாரணைக்கு வருகிறது.