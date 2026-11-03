சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்களை சீனா தராவிட்டால் இந்தியா என்ன செய்யும்: மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பதில்
சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்களை சீனா தராவிட்டால் இந்தியா என்ன செய்யும்: மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பதில்
ADDED : நவ 03, 2026 04:48 PM
புதுடில்லி:
சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்கள் ஏற்றுமதிக்கு சீனா தடை விதித்தது. மெட்ரோ ரயில் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கு இந்த இயந்திரங்கள் தேவையாக இருந்தது.
இந்நிலையில் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கூறியதாவது: சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்கள் விவகாரத்தில் இந்தியாவின் அணுகுமுறை வித்தியாசமானது. மற்ற நாடுகள் அடிபணிந்து ஒப்பந்தம் போடுகின்றன. எந்த நாட்டுடனும் உள்ள உறவை கெடுக்க இந்தியா விரும்பவில்லை. சீனா உடனான இந்தியா உறவு சிறப்பாக உள்ளது. சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்களை சீனா தராவிட்டால், இந்தியாவில் அதனை உருவாக்குவோம். அரிய வகை தனிமங்களை சீனா மறுத்த போது, நாம் கெஞ்சவில்லை.
இந்த துறையில் பல்வேறு ஸ்டார்ட் அப்களுடன் நாம் கலந்துரையாடினனோம். அரிய வகை தனிமங்களுக்கு சார்ந்து இருக்காமல் நாம் சொந்தமாக இயந்திரங்களை உருவாக்க முடியாதா? அரிய வகை தனிமங்கள் எப்போதும் கிடைக்காது. இந்த தனிமங்கள் அளிக்கும் திறன் மற்றும் ஆற்றலுக்கு சமமாக, புதிய வகை மோட்டார்களை உருவாக்கவும், கண்டுபிடிக்கவும், இந்தியாவை சேர்ந்த ஸ்டார்ட் அப்கள் ஆர்வம் காட்டுகின்றன. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.