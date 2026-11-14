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/செய்திகள்/தமிழகம்/யாருக்கு யார் பிரியாணி கொடுக்கின்றனர்?: அந்துமணி பதில்கள்

யாருக்கு யார் பிரியாணி கொடுக்கின்றனர்?: அந்துமணி பதில்கள்

யாருக்கு யார் பிரியாணி கொடுக்கின்றனர்?: அந்துமணி பதில்கள்

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ADDED : நவ 14, 2026 03:03 AM

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ADDED : நவ 14, 2026 03:03 AM

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அ.சுகுமார், காட்பாடி:

துணைவேந்தர்கள் மற்றும் போதிய விரிவுரையாளர்கள் இல்லாததால், தமிழகத்தில் உயர்கல்வி தள்ளாடுவதாக, கல்வியாளர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனரே?



தமிழகத்தில், மாநில அரசால் நடத்தப்படும், 14 பல்கலைக் கழகங்களில் துணைவேந்தர்களே இல்லை. 10 பல்கலைகளில், மூத்த விரிவுரையாளர்களை, தற்காலிக துணைவேந்தர்களாக நியமிக்க, த.வெ.க., கூட்டணியின் காங்கிரசைச் சேர்ந்த, உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் உத்தரவிட்டுள்ளார். அப்படி செய்தால், மாணவர்களின் பட்டச் சான்றிதழில் கையொப்பம் இடுவது முதல், அனைத்தும் பிரச்னைக்குள்ளாகும். தமிழக கல்வித்துறை தள்ளாடாமல் பின்னே என்ன செய்யும்?

எஸ்.சுதர்சன், சென்னை:

சென்னை எப்போதாவது சிங்காரச் சென்னையாக இருந்ததா?



சுதர்சன்... உங்கள் கடிதத்தை நான் படித்துக் கொண்டிருந்த போது, லென்ஸ் மாமா வந்தார். அவரிடம் காட்டினேன்... 'இருந்ததே! ஆந்திர மாநிலம், காக்கிநாடாவில் தொடங்கி, நம் மாநிலத்தில் விழுப்புரம், புதுச்சேரியின் மரக்காணம் வரையிலான, பக்கிம்ஹாம் கால்வாயின் படகுப் போக்குவரத்து என்ன... சென்னை சாலைகளின் இரு மருங்கிலும் இருந்த மரங்களின், 'சலசல' சத்தமென்ன... சாலைகள் தவிர, மற்ற இடங்களில், புல்வெளிகளென்ன... குடியிருப்புகள் அனைத்தும் பழங்கால முறைப்படி, காற்றோட்ட வசதியுடன்...' என, லென்ஸ் மாமா அடுக்கினார்!

'இப்போது அதெல்லாம் சாத்தியமில்லை...' எனக் கூறி, அவரிடம் பெருமூச்சு விட்டேன், நான்!

பாரதி முருகன், மணலுார்பேட்டை:

'மக்களிடம் இருக்கும் நல்ல பெயரை கெடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள். அதிகாரிகளுக்கு தொந்தரவு கொடுத்தால், தயவு தாட்சண்யம் இன்றி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்...' என்று, த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கு முதல்வர் விஜய் கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளாரே?



அதுமட்டுமா, சில எம்.எல்.ஏ.,க்களிடம் ராஜினாமா கடிதமும் வாங்கி வைத்திருக்கிறார் என்று கேள்விப்படுகிறேன். தமிழக முதல்வர் சாட்டையை சுழற்ற ஆரம்பித்து விட்டார் என்று தெளிவாகிறது. த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள் நைச்சியமாக நடந்து கொள்வர் என்று எதிார்பார்ப்போம்.

வி.சி.கிருஷ்ண ரத்னம், சென்னை:

த.வெ.க., அரசின், 'வெற்றி மகளிர் ஆடு வளர்ப்புத் திட்ட'த்திற்கு, 109.75 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் தானே?



ஆமாம்! கிராமப்புற பெண்களுக்கு வாழ்வாதாரம் தரும் இத்திட்டம், அவர்களின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தும். ஆனால், அந்த நிதியையும், அவர்களது கணவர்கள், 'டாஸ்மாக்'கிற்கு மடை மாற்றாமல் இருக்கப் போகிறார்களா என்ன!

அ.ரேஷ்மி, பெங்களூரு:

பா.ஜ.,வை தி.மு.க., நெருங்குகிறதா அல்லது தி.மு.க.,வை பா.ஜ., நெருங்குகிறதா?



'பசித்தவனுக்கு பிரியாணி கிடைத்தால் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டானா...' என்று சீமான் பேசினாரே... அதுபோல் இப்போது யாருக்கு பசி என்று வெட்ட வெளிச்சமாக புரிகிறதே ரேஷ்மி! அப்புறம் இப்படி கேட்கலாமா?

அ.காவ்யா, சேலம்:

முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் வழக்கில் தேடப்படும் முக்கிய குற்றவாளிகள் ஒவ்வொருவராக நீதிமன்றத்தில் சரணடைகின்றனரே?



சரணடைவது மட்டும் நடந்தால் போதாதே... அவர்களிடம் விசாரணையை வேகமாக முடித்து, தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

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