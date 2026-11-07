திமுக அமைத்த புதிய சட்ட ஆணையத்தை கலைத்தது ஏன்? நிர்மல் குமார் சொல்வது இதுதான்
திமுக அமைத்த புதிய சட்ட ஆணையத்தை கலைத்தது ஏன்? நிர்மல் குமார் சொல்வது இதுதான்
ADDED : நவ 07, 2026 03:53 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:53 PM
சென்னை: திமுக ஆட்சியில் அமைக்கப்பட்ட சட்ட ஆணையத்தை கலைத்து, தவெக அரசு புதிய ஆணையத்தை அமைத்தது. இதை திமுக கடுமையாக எதிர்த்து வரும் நிலையில், அதுபற்றி அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை; ஈவெரா நூலக ஊழல் விவகாரத்திலிருந்து திசைதிருப்ப ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். Better luck next time ஸ்டாலின் சார்,
மத்திய, மாநில உறவுகள் தொடர்பான குழு குறித்து:
மத்திய, மாநில உறவுகளை நிர்வகிப்பதற்காக முந்தைய அரசால் அமைக்கப்பட்ட குழுவில் 3 உறுப்பினர்கள் இடம்பெற்றிருந்தனர். அதில் ஒருவர் கடந்த மே 4ம் தேதி ராஜினாமா செய்தார். விஜய் தலைமையிலான அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, புதிய சட்ட ஆணையத்தை அமைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
இதுதொடர்பாக நிபுணர்களின் கருத்துகளைக் கேட்டறிந்ததுடன், மத்திய, மாநில உறவுகள் தொடர்பான பணிகளை மேலும் திறம்படச் செயல்படுத்தும் நோக்கிலும், ஆக.,7ல் புதிய சட்ட ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய சட்ட ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் முழுநேர உறுப்பினர்கள்:
தலைவர்: மணிப்பூர் உயர் நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதிர் டி. கிருஷ்ணகுமார்.
முழுநேர உறுப்பினர்கள்:
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி டீக்கா ராமன்.
டி.கே. ராமச்சந்திரன், ஐ.ஏ.எஸ்., (அரசின் முன்னாள் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர்.)
ஏ. அருணகிரி, சட்டத்துறையின் முன்னாள் அரசுச் செயலாளர்.
பகுதிநேர உறுப்பினர்கள்:
பி. மோகன்தாஸ், (முன்னாள் மாவட்ட நீதிபதி)
ஆர். கோவிந்தராஜன், (முன்னாள் மாவட்ட நீதிபதி)
இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.