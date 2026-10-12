நடைபாதையில் தூங்கிய தம்பதி மீது கார் மோதி மனைவி பலி; கணவர் ‘சீரியஸ்’
நடைபாதையில் தூங்கிய தம்பதி மீது கார் மோதி மனைவி பலி; கணவர் ‘சீரியஸ்’
UPDATED : அக் 12, 2026 03:38 PM
ADDED : அக் 12, 2026 03:36 PM
குருகிராம்: சாலையோர நடைபாதையில் துாங்கிக் கொண்டிருந்த முதிய தம்பதி மீது, தாறுமாறாக ஓட்டி வரப்பட்ட, ‘பார்ச்சூனர்’ சொகுசு கார் மோதி சிரிஞ்சி தேவி, 63 என்ற பெண் உயிரிழந்தார். அவரது கணவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
உத்தர பிரதேச மாநிலம் மஹோபா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் நத்துராம், 66. இவரது மனைவி சிரிஞ்சி தேவி,63. இந்த தம்பதிக்கு கைலாஷ் குமார் என்ற மகன் உள்ளார். ஹரியானா மாநிலம் குருகிராமில் குடும்பத்துடன் கூலி வேலை செய்து வந்தனர். இரவில், சாலையோர நடைபாதையில் தங்கினர்.
சம்பவத்தன்று, குருகிராம் சோஹ்னா சாலையின் நடைபாதையில் நத்துராமும், சிரிஞ்சி தேவியும் துாங்கிக் கொண்டிருந்தனர். அதிகாலை, 5:00 மணிக்கு பாத்ஷாபூரில் இருந்து சோஹ்னா நோக்கி அதிவேகமாக சென்ற சொகுசு கார், கட்டுபாட்டை இழந்து தாறுமாறாக ஓடியது. சாலையில் இருந்து நடைபாதையில் ஏறி, அங்கு துாங்கிக் கொண்டிருந்த தம்பதி மீது ஏறி இறங்கியது. பின், அருகில் இருந்த கிரேன் மீது மோதி நின்றது. அந்த காரில் ஒரு ஆணும், பெண்ணும் இருந்தனர்.
உடல் நசுங்கிய சிரிஞ்சி தேவி, அதே இடத்திலேயே துடிதுடித்து உயிரிழந்தார். பலத்த காயம் அடைந்த நிலையில் உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருந்த நத்து ராமை அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு, அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் நத்து ராம் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
விபத்து ஏற்பட்டவுடன், அந்தக் காரை அங்கேயே விட்டுவிட்டு, அதில் இருந்தவர்கள் தப்பி ஓடினர்.
இதுகுறித்து, பாத்ஷாபூர் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, விபத்து ஏற்படுத்திய காரை கைப்பற்றினர். கார் உரிமையாளர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரவழைக்கப்பட்டார். காரை ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்தியவர்கள் குறித்து விசாரணை நடக்கிறது.
சிறுவன் பலி
மத்திய பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ஜிதேந்திரா. ஹரியானா மாநிலம், பரிதாபாத் 86வது செக்டாரில் வாடகை வீட்டில் தங்கி, கட்டுமான வேலை செய்து வருகிறார். இவருக்கு, ராகுல் என்ற மகன் இருந்தான். குழந்தை ராகுலின் முதல் பிறந்த நாளுக்கு, இரண்டு நாட்கள் இருந்த நிலையில், 10ம் தேதி மாலை வீட்டு வாசலில், ராகுல் விளையாடிக் கொண்டிருந்தான். மாலை, 5:00 மணிக்கு அந்த வழியாக வந்த தண்ணீர் டேங்கர் டிராக்டர், ராகுல் மீது ஏறி இறங்கியது. சத்தம் கேட்டு, வீட்டுக்குள் இருந்த ஜிதேந்திரா பதறியடித்து ஓடி வந்தார். தன் மகன் தலை மீது டிராக்டர் சக்கரம் ஏறியதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார். தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார், ராகுல் உடலை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த கேரிபுல் போலீசார், டிராக்டரை ஓட்டி வந்த ராஜ்குமார் என்பவரை கைது செய்தனர். டிராக்டர் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
உடற்கூறு ஆய்வுக்குப் பின், ராகுல் உடல், அவரது தந்தையிடம் நேற்று முன் தினம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.