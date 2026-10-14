கப்பல் அதிகாரி கொலை வழக்கில் மனைவிக்கு மரண தண்டனை

ADDED : அக் 14, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:59 PM
புதுடில்லி: 2025 மார்ச் மாதம் உபி மாநிலம் மீரட்டை சேர்ந்த கப்பல் அதிகாரியான சவுரப் ராஜ்புத்தை(29) அவரது மனைவி முஸ்கான் ரஸ்தோகியும், கள்ளக்காதலன் சாஹிலும் கொலை செய்தனர். முஸ்கான் உணவில் மயக்க மருந்து கொடுத்து சவுரப் ராஜ்புத்தை மயக்கமடைய செய்தார். பிறகு சாஹில் உடன் சேர்ந்து இருவரும் சவுரப்பை கொடூரமாக கொலை செய்தனர். உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டி உறுப்புகளை நீல நிற டிரம்மில் போட்டு, சிமென்ட் கலவை ஊற்றி மூடினர்.
சவுரப் ராஜ்புத்தை காணாத அவரது குடும்பத்தினர். போலீசில் புகார் அளித்தனர். விசாரணையில் குற்றம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. முஸ்கான், சாஹிலை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்கள் மீதான வழக்கு மீரட் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. 22 சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டனர். விசாரணை முடிந்த நிலையில் இருவரையும் குற்றவாளி என நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது. அவர்களுக்கான தண்டனை பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என அறிவித்து இருந்தது.
இன்று தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி அரவிந்த் குமார் மிஸ்ரா, '' சவுரப் ராஜ்புத்தை கொலை செய்ய குற்றவாளிகள் சதி திட்டம் தீட்டினர் எனக்கூறி இருவருக்கும் மரண தண்டனை விதித்து,'' தீர்ப்பு வழங்கினார்.