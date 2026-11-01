டில்லியின் வரலாற்று அடையாளத்தை பாதுகாப்போம்: முதல்வர் ரேகா குப்தா
டில்லியின் வரலாற்று அடையாளத்தை பாதுகாப்போம்: முதல்வர் ரேகா குப்தா
ADDED : நவ 01, 2026 04:48 PM
புதுடில்லி: “டில்லி மாநகரின் அடையாளத்தை பாதுகாக்கவும், அதன் புகழ்பெற்ற கடந்த காலத்துக்கு இணையான சிறப்பான எதிர்காலத்தை உறுதி செய்யவும் பா.ஜ., அரசு செயல்படும்,”என, முதல்வர் ரேகா குப்தா கூறியுள்ளார்.
டில்லி யூனியன் பிரதேசம் 1956ம் ஆண்டு நவம்பர் 1ம் தேதி உருவாக்கப்பட்டது. டில்லி நிறுவன தினம் இன்று (நவ.,1) கொண்டாடப்பட்டது. அதை முன்னிட்டு, முதல்வர் ரேகா குப்தா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
பல நூற்றாண்டு வரலாற்றை கொண்ட டில்லி மாநகரின் பயணத்தில் ஒரு புதிய அத்தியாயம் தொடங்கியுள்ளது. கடந்த, 1956ம் ஆண்டு நவம்பர் 1ம் தேதி டில்லிக்கு யூனியன் பிரதேச அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது. டில்லிக்கு என தனித்துவமான நறுமணமும், தனித்தன்மை வாய்ந்த இயல்பும் உண்டு. இந்திரப்பிரஸ்தாவின் பிரம்மாண்டமான வரலாறு முதல் நவீன இந்தியாவின் பெருமை வரை, டில்லி பல காலங்களை கடந்து பயணித்து வருகிறது. இது, வரலாற்றின் பொக்கிஷம். அதேநேரத்தில் எதிர்காலத்துக்கான எண்ணற்ற வாய்ப்புகளைக் கொண்ட ஒரு களமாகவும் டில்லி மாநகரம் திகழ்கிறது.
பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான அடையாளம் கொண்ட டில்லியை அதன் பழமை சிதையாமல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். டில்லியின் எதிர்காலம் மிகச் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்பதே பா.ஜ., அரசின் நோக்கம். டில்லியின் பாரம்பரியம் மென்மேலும் செழிக்கும். அதன் வளர்ச்சி புதிய உச்சங்களை தொடும். ஒவ்வொரு தெருவிலும் செழுமையையும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நவீன வசதிகளையும் ஒவ்வொரு குடிமகன் வாழ்விலும் வளமையையும் பா.ஜ., அரசு உறுதி செய்யும்.
டில்லியின் புகழ்பெற்ற கடந்த காலத்துக்கு இணையாக எதிர்காலத்தையும் மிகச் சிறப்பாக அமைக்க வேண்டும். டில்லி மண் நாகரிகங்களின் நினைவுகளைத் தாங்கி நிற்கிறது. யமுனை நதி பல வரலாறுகளை சுமந்து கொண்டு ஓடுகிறது. செங்கோட்டை மதில்களில் நம் நாட்டின் பெருமிதம் எதிரொலிக்கிறது. அதேபோல், கடமை பாதையில் சுதந்திர இந்தியாவின் தன்னம்பிக்கை ஜொலிக்கிறது.
டில்லியிலேயே பிறந்து வளர்ந்த ஏராளமானோர் உண்டு. பலர் தலைமுறை தலைமுறையாக டில்லியில் வாழ்கின்றனர். அதேபோல, நாடு முழுதும் பல மாநிலங்களில் இருந்து டில்லியில் குடியேறி நிரந்தர டில்லிவாசியானவர்களும் ஏராளமானோர் உள்ளனர். இதுவே டில்லியின் அழகு. இங்கே ஒவ்வொருவரும் மிகுந்த அன்போடும் பெருமிதத்தோடும், ‘நாங்கள் டில்லிக்காரர்கள்’ என பூரித்துக் கொள்கின்றனர். டில்லியில் வசிக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.