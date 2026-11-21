வீட்டில் தீ விபத்து: பெண் பலி மகன், மருமகள் காயத்துடன் மீட்பு
வீட்டில் தீ விபத்து: பெண் பலி மகன், மருமகள் காயத்துடன் மீட்பு
ADDED : நவ 21, 2026 06:01 PM
புதுடில்லி: மேற்கு டில்லியில், குடியிருப்பில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 40 வயது பெண், உடல் கருகி உயிரிழந்தார். அவரது மகனும், மகளும் படுகாயத்துடன் மீட்கப்பட்டனர்.
மேற்கு டில்லியின், ரகுபிர்நகரை சேர்ந்தவர் சுனிதா, 40. இவரது மகன் துருவ், 20; மருமகள் நிதி, 20. இவர்கள் ஒரே குடும்பமாக வசித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், இன்று (நவ.,21) திடீரென்று குடியிருப்பில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இது தொடர்பாக இன்று மதியம் 12.05 மணிக்கு தீயணைப்பு படையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. ஐந்து வண்டிகளில் விரைந்து வந்த தீயணைப்பு படையினர், தீயை கட்டுப்படுத்த, குடியிருப்பில் சிக்கியிருந்தவர்களை மீட்டனர்.
இதில், உடல் கருகி, சுனிதா உயிரிழந்தார். துருவ், 20 சதவீத தீக்காயங்களுடனும், நிதி, 60 சதவீத தீக்காயங்களுடனும் மீடக்கப்பட்டனர்.
படுகாயமடைந்த இருவரும், குரு கோபிந்த் சிங் மருத்துவமனையில் சேர்கப்பட்டனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதே போல, தென்கிழக்கு டில்லியில் உள்ள நியு பிரண்ட்ஸ் காலனியிலும் இன்று திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இங்குள்ள ஒரு உணவகத்தில் இன்று மதியம் 1:00 மணியளவில் தீப்பிடித்ததாக, தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் வந்தது. நான்கு தீயணைப்பு வாகனங்களில் விரைந்த வீரர்கள், போராடி தீயை அணைத்தனர். இந்த சம்பவத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை.