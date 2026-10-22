தசரா விழா ராட்டினம் விபத்தில் பெண் பலி: ஒருவர் படுகாயம்
தசரா விழா ராட்டினம் விபத்தில் பெண் பலி: ஒருவர் படுகாயம்
UPDATED : அக் 22, 2026 03:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:54 PM
புதுடில்லி: தசரா விழாவை முன்னிட்டு போடப்பட்டிருந்த பொழுதுபோக்கு அரங்கில் ராட்டினத்தின் கதவு உடைந்து கீழே விழுந்த, குடியா, 27 என்ற பெண், சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
மேற்கு டில்லியின், விகாஸ்புரியில், தசரா திருவிழாவை முன்னிட்டு கண்காட்சி மற்றும் பொழுதுபோக்கு அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. தென்மேற்கு டில்லி, உத்தம் நகரை சேர்ந்த குடியா, 27 என்ற பெண்ணும் அங்கு சென்றிருந்தார். பொழுது போக்கு அரங்கில் இருந்த, ‘மிக்ஸர் ரைடு’ என்ற ராட்டினத்தில் குடியா ஏறினார். ராட்டினம் சுற்றிக் கொண்டிருந்த போது, அதன் கதவு உடைந்து, திடீரென குடியா, ரவி, 33 என்ற வாலிபர் கீழே விழுந்தனர். இந்த பொழுது போக்கு அரங்கம் இரவு 11:00 மணி வரை மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அதையும் கடந்து நள்ளிரவுக்கு பிறகும் தொடர்ந்துள்ளது.
இந்த சம்பவத்தில் படுகாயம் அடைந்த குடியா மற்றும் ரவி ஆகிய இருவரும் உடனடியாக ராம் மனோஹர் லேகியா மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த குடியா சிகிச்சை பலனின்றி, நேற்று முன்தினம் இரவு இறந்தார். ரவிக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக, கவனக்குறைவால் மரணத்தை ஏற்படுத்தியதாக போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.