பூட்டை உடைக்க ஆன்லைனில் கற்று தங்கம், வெள்ளி திருடிய பெண் கைது
பூட்டை உடைக்க ஆன்லைனில் கற்று தங்கம், வெள்ளி திருடிய பெண் கைது
UPDATED : நவ 01, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:44 PM
ஹைதராபாத்: தெலுங்கானாவில், ‘புர்கா’ எனப்படும், உடலை மறைக்கும் ஆடை அணிந்து, ஐந்து வீடுகளில், 70 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கம், பணத்தை கொள்ளையடித்த இளம்பெண்ணை போலீசார் கைது செய்தனர். விசாரணையில், ஆன்லைனில் பூட்டை உடைப்பது எப்படி என கற்று, அவர் கொள்ளை அடித்தது தெரிய வந்தது.
தெலுங்கானாவின் ஹைதராபாதைச் சேர்ந்தவர் கங்காம் பாஸ்கர் ரெட்டி, 55. இவர், கடந்த 26ல், சித்திபேட்டையில் உள்ள மல்லனசாமி கோவிலுக்கு குடும்பத்துடன் சென்றார். அந்த சமயத்தில், அவரது வீட்டின் பூட்டை, ‘ஹேண்டு கட்டர்’ கருவியால் புர்கா அணிந்த பெண் ஒருவர் உடைத்து உள்ளே சென்று, பீரோவில் இருந்த தங்கம், வெள்ளி, பணத்தை திருடி தப்பினார்.
இது குறித்து விசாரித்த போலீசார், பாஸ்கர் ரெட்டியின் வீட்டின், ‘சிசிடிவி’ கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர். அதில், புர்கா அணிந்து பெண் ஒருவர் நகை, பணத்தை திருடுவது பதிவாகி இருந்தது. இந்நிலையில், உப்பல் பஸ் நிறுத்தத்தில் நின்றிருந்த இளம்பெண் ஒருவரை பிடித்து நேற்று முன்தினம் போலீசார் விசாரித்தனர்.
விசாரணையில், அவரது பெயர் பகா ஜெயா, 25, என்பதும், பாஸ்கர் ரெட்டி வீடு உட்பட ஐந்து வீடுகளில் நகை, பணம் திருடியதும் தெரிய வந்தது. குற்றத்தை ஒப்புக் கொண்ட அவர், அடையாளம் தெரியாமல் இருக்க புர்கா அணிந்து கொள்ளையடித்ததாகவும், ஆன்லைனில் பூட்டை உடைப்பது எப்படி என்பதை கற்றதாகவும் தெரிவித்தார். அவரை கைது செய்த போலீசார், 70 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நகை, பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர்.