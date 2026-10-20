இடது காலை இழந்த பெண்ணுக்கு ரூ.2.55 கோடி இழப்பீடு தர உத்தரவு
இடது காலை இழந்த பெண்ணுக்கு ரூ.2.55 கோடி இழப்பீடு தர உத்தரவு
UPDATED : அக் 20, 2026 04:38 PM
ADDED : அக் 20, 2026 04:34 PM
புதுடில்லி: சாலை விபத்தில், இடதுகலை இழந்த இளம்பெண்ணுக்கு, 2.55 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க, டில்லி மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீட்டு தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
டில்லி, பீராகர்ஹி சவுக்கை சேர்ந்தவர் ரீனா, 26. கடந்த, 2024, நவம்பர் 5ம் தேதி, தன் 2 வயது மகனுடன் ஸ்கூட்டரில் சென்றார். அதிவேகமாக வந்த ஒரு லாரி, ஸ்கூட்டர் மீது மோதியது. லாரி டயர், ரீனா இடதுகாலில் ஏறி இறங்கியது. அவரது 2 வயது மகனுக்கும் காயம் ஏற்பட்டது. இருவரும் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். ரீனாவுக்கு மூன்று முறை அறுவைச் சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. இறுதியில், அவரது இடதுகால் அகற்றப்பட்டது.
இழப்பீடு கோரி, ரீனா தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த, டில்லி மோட்டார் வாகன விபத்து இழப்பீட்டு தீர்ப்பாய தலைவர் குஞ்சன் குப்தா பிறப்பித்த உத்தரவு:
விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ரீனா, நுாறு சதவீதம் செயல்பட முடியால் நிலையில் இருக்கிறார் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இயலாமை மற்றும் அதனால் ஏற்படும் சிரமங்கள் காரணமாக, அவர் விபத்துக்கு முந்தைய வாழ்க்கையை மீண்டும் வாழ வாய்ப்பில்லை. மேலும், மூன்று குழந்தைகளுக்கு தாயானா ரீனா, தான் நடத்தி வந்த சிறு தொழிற்சாலையையும் மூடி விட்டார்.
ரீனா தலைக்கவசம் அணியவில்லை என்ற காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் வாதம் நிராகரிக்கப்படுகிறது. லாரி டிரைவரும், உரிமையாளருமான மஹிந்தர் சிங், தீர்ப்பாய விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை; எனவே, அவருக்கு எதிரான முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
விபத்தில் இடது காலை இழந்த ரீனாவுக்கு, 2.55 கோடி ரூபாய் இழப்பீட்டு தொகையை, ‘நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்’ நிறுவனம், 2025ம் ஆண்டு, பிப்ரவரி 22ம் தேதி முதல், ஆண்டுக்கு 9 சதவீத வட்டியுடன், 30 நாட்களுக்குள் வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.