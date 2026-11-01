பசு சாணத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட அகல் விளக்குகள் ராஜஸ்தானில் மகளிர் சுயஉதவி குழுக்கள் அசத்தல்
பசு சாணத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட அகல் விளக்குகள் ராஜஸ்தானில் மகளிர் சுயஉதவி குழுக்கள் அசத்தல்
UPDATED : நவ 01, 2026 05:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:14 PM
ஜெய்ப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, கிராமப்புற மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களால், பசு சாணத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட, 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட அகல் விளக்குகளை, கிழக்கு ஆப்ரிக்க நாடான மொரிஷியசுக்கு ராஜஸ்தான் ஏற்றுமதி செய்துள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகை, வரும் 8ல் கொண்டாடப்படுகிறது. நம் நாடு மட்டுமின்றி, உலகம் முழுதும் உள்ள இந்தியர்களும் இதை கொண்டாடுவர். அன்றைய தினம், வீடுகளில் அகல் விளக்கு ஏற்றுவது வழக்கம்.
இதை முன்னிட்டு, மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களால் பசு சாணத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட, 10 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட அகல் விளக்குகளை, மொரிஷியசுக்கு ராஜஸ்தான் ஏற்றுமதி செய்துள்ளது. அதே போல், 6.5 லட்சம் அகல் விளக்குகள் நம் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு வினியோகிக்கப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து, அகில பாரதிய கோசாலா சஹ்யோக் பரிஷத் அமைப்பின் சர்வதேச ஒருங்கிணைப்பாளர் அதுல் குப்தா கூறியதாவது:
அறக்கட்டளைகள், இந்திய இயற்கை விவசாய உற்பத்தியாளர் சங்கம் மற்றும் 70-க்கும் மேற்பட்ட மகளிர் சுயஉதவி குழுக்கள் இணைந்து, இந்த அகல் விளக்குகளை உற்பத்தி செய்கின்றன. ராஜஸ்தானின் டோங்க், கோட்டா, பாரான், ஜாலாவார், மால்புரா, நிவாய், பரத்பூர், ஜெய்ப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் இதில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ஆறு மாதங்களில், 100-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களால், 16.5 லட்சம் அகல் விளக்குகள் தயாரிக்கப்பட்டு சந்தைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. தேவை அதிகரித்து வருவதால், தற்போது நாளொன்றுக்கு சராசரியாக, 10 ஆயிரம் விளக்குகள் வரை தயாரிக்கப்படுகின்றன. விளக்குகளை வடிவமைப்பது, உலர்த்துவது, வர்ணம் பூசுவது மற்றும் பாதுகாப்பாக பேக்கிங் செய்வது வரை, அனைத்து பணிகளையும் பெண்களே மேற்கொள்கின்றனர்.
கிராமப்புற பெண்களுக்கு வெறுமனே கூலி வேலை கொடுப்பது மட்டுமல்ல எங்கள் நோக்கம்; அவர்களை சுயசார்பு கொண்ட சிறு தொழில்முனைவோராக உயர்த்துவதே எங்கள் இலக்கு. அகல் விளக்குகள் தவிர, பசு சாணத்தை பயன்படுத்தி, இயற்கை உரம், நறுமண ஊதுபத்திகள், பூந்தொட்டிகள் உள்ளிட்டவையும் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.