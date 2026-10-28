பெண்கள் பிரிமியர் லீக் : டில்லி அணிக்காக விளையாட போகும் 15 வயதான இள்மபெண்
பெண்கள் பிரிமியர் லீக் : டில்லி அணிக்காக விளையாட போகும் 15 வயதான இள்மபெண்
ADDED : அக் 28, 2026 10:10 PM
மும்பை: பெண்கள் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட்டில் விளையாட கர்நாடகாவை சேர்ந்த15 வயது இளம்பெண் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். கர்நாடகாவை சேர்ந்த உமா காஷ்வி என்ற வீராங்கனையை டில்லி அணி 10 லட்ச ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்தது. இதன் வாயிலாக, மகளிர் பிரிமியர் லீக் வரலாற்றில் 15 வயதில் டில்லி அணிக்கு சென்ற ஹரியானாவின் தீயா யாதவின் சாதனையை உமா காஷ்வி முறியடித்தார்.ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிக இளம் வயது வீரரான வைபவ் சூர்யவன்ஷியை விடவும் இவர் இளையவர் ஆவார்.
உமா காஷ்வி யார்
7 வயதிலேயே கிரிக்கெட் பயிற்சியை துவக்கிய உமா காஷ்வி வலது கை பேட்ஸ்மேன். ஆப் ஸ்பீன் பந்துவீச்சாளர். சமீபத்தில் பிசிசிஐ நடத்திய 15 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஒரு நாள் தொடரில் மூன்று சதம், ஒரு அரைசதத்துடன் 516 ரன் குவித்து பலரின் கவனத்தை பெற்றார். கர்நாடகா அளவில் இதுவரை 530 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள உமா காஷ்வி, சுமார் 13 ஆயிரம் ரன் குவித்துள்ளார். இதில் 24 சதம், 68 அரைசதம் அடங்கும்.கர்நாடகாவின் 15 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான அணி கேப்டன் ஆக இருந்துள்ளார்.இத்துடன், மகளிர் 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான டி20 கோப்பையை கர்நாடகா அணிக்கு பெற்றுக் கொடுத்தார்.