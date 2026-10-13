உலக செய்திகள் சில வரிகளில்...

UPDATED : அக் 13, 2026 08:40 PM
ADDED : அக் 13, 2026 07:56 PM
ஜெர்மனி
சிறுமியிடம் ரோபோ சில்மிஷம்
இயக்கிய வாலிபர்கள் கைது
பெர்லின்: ஜெர்மனியில் 16 வயது சிறுமியை, ரோபோ ஒன்று பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியதாக கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டில், அந்த ரோபோவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
ஐரோப்பிய நாடான ஜெர்மனியின் கொலோன் நகரில் உள்ள ஒரு உணவகத்திற்கு வெளியே, 16 வயது சிறுமி தன் நண்பர்களுடன் நின்றிருந்தார். அங்கு வந்த சிவப்பு மற்றும் தங்க நிறத்தினாலான ரோபோ, அச்சிறுமியிடம் முறையற்ற விதத்தில் நடந்து கொண்டதாகவும், பாலியல் ரீதியான அசைவுகளை செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், இச்சம்பவத்தை இருவர் சமூக வலைதளங்களில் நேரலையில் ஒளிபரப்பியதுடன், அதற்கான வர்ணனையையும் வழங்கியுள்ளனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் தவறாக நடந்த ரோபோவை பறிமுதல் செய்ததுடன், அதனை இயக்கியதாக சந்தேகிக்கப்படும் இரண்டு வாலிபர்களை கைது செய்தனர்.
பிரான்ஸ்
பிரிஜ் வெப்பநிலையை அதிகரித்து
அங்காடிகள் மீது சைபர் தாக்குதல்
பாரிஸ்: பிரான்ஸ் பல்பொருள் அங்காடிகளில் உள்ள குளிர்சாதன வசதிகள் மீது நடத்தப்பட்ட சைபர் தாக்குதல்களால், பல லட்சம் மதிப்புள்ள உணவுப் பொருள்கள் பாழாகின.
ஐரோப்பிய நாடான பிரான்ஸ் முழுதும் உள்ள நுாற்றுக்கணக்கான முன்னணி பல்பொருள் அங்காடிகள் உள்ளன. இவற்றில் உள்ள குளிர்சாதன பெட்டிகள் மற்றும் குளிரூட்டும் அமைப்புகளை எங்கிருந்தும் இயக்கும் வகையிலான தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ஹேக்கர் எனப்படும் இணையத் திருடர்கள், இந்த குளிர்சாதன பெட்டிகள் மற்றும் குளிரூட்டும் அமைப்புகளின் வெப்பநிலையை, 50 டிகிரி செல்ஷியஸ் வரை உயர்த்தியுள்ளனர்.
இதனால் அவை சூடாகி, சில இடங்களில் தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டன. மேலும், பல அங்காடிகளில் உணவுப் பொருட்கள் வீணாகின.
பல்கேரியா
ட்ரோன் தாக்குதலில் மூழ்கியது
உக்ரைனின் சரக்கு கப்பல்
சோபியா: பல்கேரியாவின் கருங்கடல் கடற்கரைக்கு அருகில் இரு கப்பல்கள் மீது நடத்தப்பட்ட ட்ரோன் தாக்குதல்களில், ஒரு கப்பல் மூழ்கடிக்கப்பட்டதாக அந்நாட்டு பிரதமர் ருமென் ராடெவ் தெரிவித்துள்ளார்.
ஐரோப்பிய நாடான பல்கேரியாவில் இருந்து 33 கி.மீ., தொலைவில் கருங்கடலில் நேற்று அதிகாலை மால்டா நாட்டு கொடியுடன் பயணித்துக் கொண்டிருந்த உக்ரைனுக்கு சொந்தமான ‘செல்சியா 3’ என்ற கப்பல் மூன்று ட்ரோன்களால் தாக்கப்பட்டதையடுத்து, அக்கப்பல் மூழ்கியது. கப்பலில் பணியில் இருந்த, 15 மாலுமிகள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர்.
இத்தாக்குதலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள பல்கேரிய பிரதமர் ராடெவ், தங்கள் நாட்டு கடல் எல்லைக்கு மிக அருகில் மேலும் ஒரு கப்பல் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார். இத்தாக்குதலை நடத்தியது யார் என்பதற்கு தெளிவான ஆதாரம் இல்லை என்றாலும், இது ரஷ்யாவின் சதியாக இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
பனாமா
6.1 ரிக்டர் அளவில்
மீண்டும் நிலநடுக்கம்
பனாமா சிட்டி: பனாமாவின் தெற்கு பகுதியில் நேற்று முன்தினம் மாலை 6.1 என்ற ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இதில் உயிரிழப்புகள் மற்றும் சேதங்கள் குறித்த உடனடி தகவல்கள் எதுவும் இல்லை.
மத்திய அமெரிக்க நாடான பனாமாவின் தெற்கு பகுதியில் சமீபத்தில், 7.7 மற்றும் 6.6 ரிக்டர் அளவில் இரண்டு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்கள் மற்றும் தொடர்ச்சியான பின் அதிர்வுகள் ஏற்பட்டன.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் மாலை பனாமாவின் தெற்கில் உள்ள ரியோ கிராண்டேவுக்கு மேற்கில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் மையம் 10 கி.மீ., ஆழத்தில் இருந்ததாக ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தொடர் நிலநடுக்கங்கள் பனாமா நாட்டு மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. நிலநடுக்கங்களால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பள்ளி, கல்லுாரிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு தற்காலிக விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக முக்கிய விமான நிலையங்கள் மற்றும் மெட்ரோ ரயில் சேவைகளும் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.