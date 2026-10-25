உலக செய்திகள் சில வரிகளில்

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ADDED : அக் 25, 2026 02:29 PM
பயிற்சி விமானங்கள் மோதல்நான்கு விமானிகள் உயிரிழப்புமணிலா: கிழக்காசிய நாடான பிலிப்பைன்சின் தலைநகரான மணிலாவிற்கு தெற்கே உள்ள படாங்கல் மாகாணத்தில் பெர்னாண்டோ விமானப்படை தளத்தில் நேற்று முன்தினம் விமானப்படைக்கு சொந்தமான விமானங்கள் பயிற்சி மற்றும் அணிவகுப்பில் ஈடுபட்டிருந்தன.அப்போது இரண்டு பயிற்சி விமானங்கள் எதிர்பாராதவிதமாக ஒன்றுடன் ஒன்று மோதிக் கொண்டன. இவ்விபத்தில் விமானங்களை இயங்கிய நான்கு விமானப்படை விமானிகளும் உயிரிழந்தனர்.விமானப்படை தளத்திற்குள்ளேயே விமானங்கள் விழுந்ததால், தரையில் வேறு யாருக்கும் காயமோ, உயிரிழப்போ ஏற்படவில்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மேலும், இவ்விபத்துக்கான காரணங்கள் குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அடுத்தடுத்து தாக்கியஇரட்டை நிலநடுக்கங்கள்வனுவாட்டு: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அருகில் தென் பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள வனுவாட்டு தீவில், நேற்று இரட்டை நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன.முதல் நிலநடுக்கம் 6.9 ரிக்டராக பதிவானது. வனுவாட்டுவின் சோலா பகுதிக்கு மேற்கே 200 கி.மீ., தொலைவிலும், 10 கி.மீ., ஆழத்திலும் ஏற்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, 25 வினாடிகளில், 6.3 ரிக்டர் அளவில் இரண்டாவது நிலநடுக்கம் பதிவானது. இதன் மையம், போர்ட் – ஓல்ரி பகுதிக்கு மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு பகுதிக்கு 197 கி.மீ., தொலைவில், 10 கி.மீ., ஆழத்தில் இருந்தது.நிலநடுக்கம் கடுமையாக இருந்ததையடுத்து, நிலநடுக்க மையத்தில் இருந்து 300 கி.மீ., தொலைவுக்குள் உள்ள கடலோர பகுதிகளில் ஆபத்தான சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு, பின் விலக்கி கொள்ளப்பட்டது.
இறுதி சடங்கில் துப்பாக்கி சூடுஏழு பேர் பலி; 34 பேர் காயம்அம்மான்: மேற்காசிய நாடான ஜோர்டானின் கெரக் மாகாணத்தில் உள்ள ஹம்மூத் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள சர்ச் ஒன்றில் நேற்று இறுதிச் சடங்கு நடந்து கொண்டிருந்தது. இதில் 200 பேர் வரை பங்கேற்றிருந்தனர்.அப்போது, திடீரென சர்ச் உள்ளே புகுந்த முகமூடி அணிந்த நபர்கள் கண்மூடித்தனமாக சுட்டதில், ஏழு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்; 34 பேர் படுகாயமடைந்தனர். பலியானோர் மற்றும் காயமடைந்தோரில் பெரும்பாலானோர் 50 முதல் 70 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் என கூறப்படுகிறது.ஜோர்டான், சன்னி முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் நாடு என்பதால், கிறிஸ்தவ வழிபாட்டு தலங்கள் மீதான தாக்குதல்கள் என்பது மிகவும் அரிதான ஒன்றாகும். அந்நாட்டின் மக்கள் தொகையில் மூன்று சதவீதத்தினர் மட்டுமே கிறிஸ்தவர்கள். துப்பாக்கிச்சூடு நடந்த கெரக் பகுதி கிறிஸ்தவர்கள் கணிசமான எண்ணிக்கையில் வசிக்கின்றனர்.
15 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்கள்சமூக தளங்கள் பயன்படுத்த தடைஏதென்ஸ்: ஐரோப்பிய நாடான கிரீசில், 15 வயதுக்குட்பட்டோர் சமூக வலைதளங்கள் பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கும் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.இச்சட்டம் வரும், 2027, ஜன., 1ம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது. இப்புதிய சட்டத்தின் படி, `பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், டிக்டாக்' போன்ற தளங்களை சிறார்கள் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்படுகிறது. மேலும், பயனர்களின் வயதை உறுதி செய்யும் முழு பொறுப்பும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களையே சாரும் என அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது.உலகளாவிய ரீதியில் சிறுவர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு இதுபோன்ற சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. கடந்தாண்டில் ஆஸ்திரேலியா முதலில் சட்டம் கொண்டு வந்தது. அதைத் தொடர்ந்து, 20க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இதுபோன்ற சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.