உலக செய்திகள் சில வரிகளில்

ADDED : அக் 25, 2026 10:08 PM
அமெரிக்கா
புளோரிடா பல்கலையில்
துப்பாக்கிச்சூடு; 11 பேர் காயம்
புளோரிடா: அமெரிக்காவின் புளோரிடாவில் பல்கலை ஒன்றின் அருகே நடந்த துப்பாக்கிச்சூட்டில், 11 பேர் காயமடைந்தனர்.
அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணம் டல்லாஹசியில் உள்ள ஏ அண்டு எம் பல்கலை.,யில் பிராக் ஸ்டேடியம் அருகே நேற்று முன்தினம் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் 12 பேர் காயமடைந்தனர். இவர்களில் 11 பேர் துப்பாக்கி சூட்டிலும், ஒருவர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கியும் காயமடைந்ததாக போலீசர் தெரிவித்தனர். காயமடைந்தவர்களின் மூன்று பேரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். விசாரணை முடியும் வரை துப்பாக்கிச் சூடு நடந்த பகுதிக்கு பொதுமக்கள் யாரும் செல்ல வேண்டாம் என பல்கலைகழகமும், போலீசாரும் பாதுகாப்பு எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளனர். ஆரம்பகட்ட தகவலில், சிறு குழுக்களுக்கு இடையே நடந்த வாக்குவாதம் கைகலப்பாக மாறி துப்பாக்கிச்சூட்டில் முடிந்ததாக கூறப்படுகிறது.
பாகிஸ்தான்
ஈரானுடனான எல்லை திறப்பு
போக்குவரத்து தொடக்கியது
இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் – ஈரான் இடையேயான எல்லை வணிகம் மற்றும் போக்குவரத்து மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தான் மற்றும் மேற்காசிய நாடான ஈரான் இடையே உள்ள காப்த் – ரிம்தான் எல்லைச் சாவடி, பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் மற்றும் கடத்தல் தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக கடந்த ஒரு வார காலமாக மூடப்பட்டிருந்தது. பாகிஸ்தானுக்கு இந்த சாலை வழியாகவே ஈரானில் இருந்து எல்.பி.ஜி., எனப்படும் சமையல் காஸ், லாரிகளில் கொண்டு வரப்படுகிறது. எல்லை மூடப்பட்டதால், எரிபொருள் ஏற்றிச் செல்லும் லாரிகள் எல்லையிலேயே நின்றதால் பாகிஸ்தானில் சமையல் காஸ் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் நிலை உருவானது.
தற்போது எல்லை திறக்கப்பட்டு இரு நாடுகளுக்கு இடையே சரக்கு போக்குவரத்து மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. எல்லை மூடப்பட்டதால் அவதிப்பட்ட வர்த்தகர்கள் மற்றும் ஓட்டுனர்கள் தற்போது நிம்மதி பெருமூச்சுவிட்டுள்ளனர்.
கென்யா
பஸ் – லாரி மோதல்
22 பேர் உயிரிழப்பு
மகுவேணி: கென்யாவில், லாரியும், பஸ்சும் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் சிக்கி, 22 பேர் உயிரிழந்தனர்.
கிழக்கு ஆப்ரிக்க நாடான கென்யாவின் தலைநகர் நைரோபியையும், கடற்கரை நகரமான மொம்பாசாவையும் இணைக்கும் நெடுஞ்சாலையில், மிடோ அண்டெய்க்கு அருகில் உள்ள கங்கா பகுதியில் நேற்று லாரியும், பஸ்சும் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் 22 பேர் பலியாகினர். மேலும், பலர் காயமடைந்தனர். காயமடைந்தவர்களில் பலரது நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதால் பலி எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என கூறப்படுகிறது. இறுதிச் சடங்கு ஒன்றில் பங்கேற்று விட்டு பஸ்சில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது இவ்விபத்து நடந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
இதே நெடுஞ்சாலையில், சமீபத்தில் நடந்த மற்றொரு விபத்தில், 17 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், அதே பகுதியில் தற்போது இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நேபாளம்
தொடரும் இயற்கை சீற்றங்கள்
4.2 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம்
காத்மாண்டு: நேபாளத்தின் பைடாடி மாவட்டத்தில் நேற்று, 4.2 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக அந்நாட்டு தேசிய நில அதிர்வு கண்காணிப்பு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
நம் அண்டை நாடான நேபாளத்தின் பைடாடி மாவட்டத்தில் நேற்று மதியம், 4.2 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதன் மையம் இந்திய – நேபாள எல்லையில் அமைந்துள்ள சுதுர் பஸ்சிம் மாகாணத்தின் பைடாடி மாவட்டத்தில் உள்ள டிலாசையினி பகுதியில் அமைந்திருந்ததாக கண்காணிப்பு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் அதிர்வுகள் பைடாடி மற்றும் டார்ச்சுலா மாவட்டங்களை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் உணரப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலநடுக்கத்தால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்த உடனடி தகவல்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை. கடந்த ஆகஸ்ட் இறுதியில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப் பெருக்கால், 1,500க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த வடு மறைவதற்குள், நேபாளம் அடுத்தடுத்து இயற்கை சீற்றங்களை சந்தித்து வருவதால் அங்குள்ள மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.