உலக செய்திகள் சில வரிகளில்

ADDED : நவ 01, 2026 09:18 PM
நேபாளம்
ஏரியில் தவிக்கும் இந்தியர்கள்
மீட்புப் பணி தீவிரம்
காத்மாண்டு:
நேபாளத்தில் சுற்றலா சென்ற இந்தியர்கள் ஆறு பேர் கடும் பனிப்பொழிவால் ஏரி பகுதியில் இருந்து கரைக்கு திரும்ப முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். அவர்களை மீட்கும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது.
நம் அண்டை நாடான நேபாளத்தின் டோல்பா மாவட்டத்தில் ஷே – போக்சுன்டோ ஏரி உள்ளது. கடல் மட்டத்தில் இருந்து 11,811 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ள இந்த ஏரி, 476 அடி ஆழம் கொண்டது. சுற்றுலா சென்ற இந்தியர்களில் ஆறு பேர், இந்த ஏரியில் படகு மூலம் சவாரி சென்றனர். பருவம் தவறி பெய்து வரும் கனமழை, கடும் பனிப்பொழிவால், அவர்களால் கரை திரும்ப முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது. தகவல் அறிந்த மீட்புப் படையினர் இந்தியர்களை மீட்க, ராணுவ ஹெலிகாப்டரை அனுப்பியுள்ளனர். இரு பெண்கள் உட்பட ஆறு இந்தியர்களும் விரைவில் பத்திரமாக மீட்கப்படுவர் என நேபாள அரசு தெரிவித்துள்ளது.
அமெரிக்கா
இந்திய வம்சாவளி
பெண் சடலமாக மீட்பு
கலிபோர்னியா:
அமெரிக்காவில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் காணாமல் போன இந்திய வம்சாவளி பெண் அஜீத் கவுர், 72, சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.
அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தின் செரெஸ் பகுதியில் உள்ள காசா கிராண்டு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வந்தவர் அஜீத் கவுர். கடந்த ஆகஸ்ட் 23ல் வீட்டை விட்டு வெளியே சென்றவர் மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை. அஜீத் கவுர் ஒரு கண்ணில் பார்வை குறைபாடு கொண்டவர் என குடும்பத்தினர் தெரிவித்திருந்தனர். மேலும், அவரை தொடர்பு கொள்ள தொலைபேசி எதுவும் எடுத்துச் செல்லவில்லை என கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், சென்ட்ரல் அவென்யூ அருகே உள்ள கால்வாய் ஒன்றில் கடந்த அக்., 24 அன்று ஒரு பெண்ணின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது. தற்போது சடலமாக மீட்கப்பட்டவர் அஜீத் கவுர் தான் என அவரது உறவினர்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். இதையடுத்து இந்த விவகாரம் தொடர்பாக போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
வங்கதேசம்
தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில்
வெடித்தது வன்முறை
டாக்கா:
வங்கதேசத்தில் ஊதிய உயர்வு கோரி ஆடை தொழிலாளர்கள் நடத்திய போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்ததால் பதற்றம் ஏற்பட்டது.
நம் அண்டை நாடான வங்கதேசத்தில் பணவீக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஆடை தயாரிப்பு தொழிலாளர்கள் ஊதிய உயர்வு கோரி தீவிர போராட்டத்தில் இறங்கினர். டாக்கா, காசிபூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. இந்நிலையில், அரசு அவர்களது கோரிக்கைக்கு செவி சாய்க்காததால், ஆத்திரமடைந்த போராட்டக்காரர்கள் போலீசாருடன் மோதலில் ஈடுபட்டனர். போராட்டத்தை ஒடுக்க முயன்றதால், போலீசாரின் பூத்களுக்கு தீ வைக்கப்பட்டன. இதனால், வன்முறை ஏற்பட்டதை அடுத்து, தடியடி நடத்தியும், கண்ணீர் புகைகுண்டுகளை வீசியும் போராட்டக்காரர்களை போலீசார் கலைத்தனர்.
அமெரிக்கா
அதிபர் டிரம்ப்
மனு தள்ளுபடி
வாஷிங்டன்:
எப்ஸ்டீன் கடித விவகாரம் தொடர்பாக ‘ தி வால்ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல்’ பத்திரிகைக்கு எதிராக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தொடர்ந்த அவதுாறு வழக்கை மியாமி நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
பாலியல் குற்றவாளி என குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மறைந்த அமெரிக்க தொழிலதிபர் ஜெப்ரி எப்ஸ்டீன் தொடர்பான சர்ச்சைக்குரிய கடிதம் குறித்து பிரபல அமெரிக்க நாளிதழான ‘தி வால்ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல்’ செய்தி வெளியிட்டது. அதில் தன்னையும் இணைத்து செய்தி வெளியிட்டதற்காக ‘தி வால்ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல்’ பத்திரிகைக்கு எதிராக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அவதுாறு வழக்கு தொடர்ந்தார். இவ்வழக்கை விசாரித்த மியாமி நீதிமன்றம் அவரது மனுவை தள்ளுபடி செய்தது.