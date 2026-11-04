உலக செய்திகள் சில வரிகளில்

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UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:14 PM
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 04, 2026 11:14 PM
60 நாட்களுக்கு பின் மீட்புகலிபோர்னியா: அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில், கடலில் 84 வயது முதியவர் ஒருவர் தன் நாயுடன் கடந்த ஆகஸ்ட் 20ல் பாய்மர படகில் பயணித்தார். ஓரிகானின் அஸ்டோரியாவிலிருந்து சமோவாவின் பாகோ பாகோவை நோக்கி பயணித்தபோது புயல் வீசியதால் படகு திசைமாறியது. இதனால் அவருடனான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது.கடலோர காவல் படையினர் தேடி வந்த நிலையில், அவரது படகில் இருந்து அவசர எச்சரிக்கை சமிக்ஞை கிடைத்தது. கடந்த வாரம் அங்கு சென்ற கிராண்ட் ஓரியன் என்ற கப்பல் அங்கு கடலில் தத்தளித்தபடி இருந்த முதியவர் மற்றும் அவரது நாயை, 60 நாட்களுக்குப் பின் மீட்டனர். சான்டியாகோ கடலோர காவல் படையினர், முதியவரையும் நாயையும் ஹெலிகாப்டர் மூலம் அழைத்துச் சென்று மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
கரோலினா: ‘அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ்’ நிறுவனத்தின் மூத்த விமான பணிப்பெண்ணாக பணியாற்றியவர் கரோல் பேர், 83. இவர், 1963ல், ‘பைடெமாண்ட் ஏர்லைன்ஸ்’ நிறுவனத்தில், தன் 19 வயதில் பணிப்பெண் வேலையில் சேர்ந்தார். பின் அமெரிக்கன் ஏர்லைன்சுக்கு மாறினார்.கடந்த அக்., 26ல் பிரிட்டனின் தலைநகரான லண்டனில் இருந்து நார்த் கரோலினா மாகாணத்தின் சார்லோட்டுக்கு அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் பணிப்பெண்ணாக தன் கடைசி நாள் பணியை மேற்கொண்டார்.ஓய்வு பெறுவதையொட்டி அந்த விமானத்துக்கு, ‘வாட்டர் சல்யூட்’ என்ற நீரை பீய்ச்சி அடித்து வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தலையில் கிரீடம் சூட்டியும், உடலில் பட்டை அணிவித்தும் கரோலை கவுரப் படுத்தியது ஏர்லைன்ஸ் நிர்வாகம். இதன் மூலம், 63 ஆண்டு பணிக்கு பின் அவர் ஓய்வு பெற்றார்.
துபாய்: மேற்காசிய நாடான சவுதி அரேபியாவின் ரியாத்தில் உள்ள காலித் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் கடந்த 10ல் மற்றொரு மேற்காசிய நாடான ஏமன் நாட்டில் இருந்து செயல்படும் ஹவுதி பயங்கரவாதிகள், ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் எனப்படும் ஆளில்லா சிறு விமானம் மூலம் தாக்குதல் நடத்தினர்.இதில், 11 இந்தியர் உட்பட 300க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த இந்தியரான முகமது யூசுப் அலி, அக்.,11ல் பலியானார்.இந்நிலையில் படுகாயமடைந்து, தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த மற்றொரு இந்தியர் நேற்று உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, விமான நிலைய தாக்குதலில் பலியானோர் எண்ணிக்கை, 14ஆக உயர்ந்தது. காயமடைந்த ஏழு இந்தியர்கள் குணமடைந்து, வீடு திரும்பியுள்ளனர்.