உலக செய்திகள் சில வரிகளில்

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UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:14 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 09, 2026 11:14 PM
சுட்டுக்கொலை; கணவர் கைதுஇஸ்லாமாபாத்: நம் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானின் புகழ்பெற்ற ‘92 நியூஸ்’ என்ற ‘டிவி சேனலில்’ தொகுப்பாளராகவும், நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளராகவும் பணியாற்றி வந்தவர் ராபியா அஹ்சன்,41.நேற்று ராவல்பிண்டியில் உள்ள ராபியா வீட்டிலிருந்து துப்பாக்கி சுடும் சத்தம் கேட்டுள்ளது. இதையடுத்து, அக்கம்பக்கத்தினர் அளித்த தகவலின்பேரில் போலீசார் விரைந்து சென்றபோது, படுக்கையறையில் கழுத்துக்கு கீழே குண்டு துளைத்த காயத்துடன் ராபியா சடலமாகக் கிடந்தார்.இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையின் போது, ராபியாவின் கணவர் அஹ்சன், ‘‘துப்பாக்கியை கையாளும்போது எதிர்பாராதவிதமாக அது வெடித்துவிட்டது; துப்பாக்கியில் குண்டு இருந்தது எனக்குத் தெரியாது’’ எனத் தெரிவித்து௴ உள்ளார்.இது கொலையா அல்லது தற்செயலான விபத்தா என விசாரணை நடந்து வருகிறது.
கவிழ்ந்து 34 பேர் பலிடாக்கார்: மேற்கு ஆப்ரிக்க நாடான செனகலில் அகதிகளை ஏற்றிச் சென்ற சிறிய படகு ஒன்று நடுக்கடலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் உயிரிழந்த, 34 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டு உள்ளன; மாயமானவர்களை தேடும் பணி நடந்து வருகிறது.ஆப்ரிக்காவில் வறுமை மற்றும் வேலையின்மை உட்பட பல காரணங்களால், ஏராளமானோர் அகதிகளாக ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஆபத்தான சிறிய படகுகளில் பயணித்து வருகின்றனர்.அப்படி ஸ்பெயினின் கேனரி தீவுகளை நோக்கிச் சென்ற படகு ஒன்று இரண்டு தினங்களுக்கு முன் செனகல் தலைநகர் டாக்காருக்கும், செயின்ட் லுாயிசுக்கும் இடையே உள்ள கெபேமர் மாவட்டத்தில் கவிழ்ந்தது.இந்த விபத்தில் உயிரிழந்த, 34 பேர் சடலங்களாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர். அதில் குழந்தை, பெண்களும் அடங்குவர். கடலில் மேலும் பலர் மாயமாகி இருக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுவதால், தேடுதல் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுஉள்ளது.
சனா: மேற்காசிய நாடான ஏமனில், கடந்த இரண்டு வாரங்களாக சிக்கித் தவித்த, 19 இந்திய மாலுமிகள் பத்திரமாக மீட்கப் பட்டுள்ளதாக இந்திய துாதரகம் தெரிவித்து உள்ளது.பல ஆண்டுகளாக உள்நாட்டு போர் நடந்து வரும் ஏமனில், சமீபகாலமாக சவுதி அரேபியா தலைமையிலான கூட்டுப் படைகளுக்கும், ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி பயங்கரவாதிகளுக்கும் இடையிலான மோதல் தீவிரமடைந்து வருகிறது.இந்த பதற்றமான சூழலுக்கு மத்தியில், அங்குள்ள ஹொடைடா மற்றும் சனா நகரங்களில், 19 இந்திய மாலுமிகள் சிக்கிக் கொண்டனர். மத்திய அரசு மேற்கொண்ட முயற்சிகளைத் தொடர்ந்து, இரண்டு வாரங்களுக்கு பின் அனைவரும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.அவர்கள் அனைவரும் இந்தியாவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவர் என, ஏமனில் உள்ள இந்திய துாதரகம் தெரிவித்துள்ளது.
12 அகதிகள் உயிரிழப்புஏதென்ஸ்: ஐரோப்பிய நாடான கிரீசின் கிரீட் தீவு தெற்கே, மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் புலம்பெயர்ந்தோர் சென்ற படகு விபத்துக்குள்ளானதில் 12 பேர் உயிரிழந்தனர்.ஆப்ரிக்கா, ஆசிய நாடுகளில் இருந்து வறுமை மற்றும் போர் காரணமாக வெளியேறும் மக்கள், ஐரோப்பிய நாடுகளுக்குள் நுழைய கிரீஸ் ஒரு முக்கிய வழித்தடமாக உள்ளது. அந்த வகையில், நேற்று வட ஆப்ரிக்க நாடான லிபியாவிலிருந்து புலம்பெயர்ந்தோருடன் கிரீஸ் நோக்கி சென்ற படகு கிரீட் தீவு அருகே கவிழ்ந்தது. அவ்வழியாக சென்ற மொராக்கோ நாட்டு சரக்கு கப்பலில் இருந்தவர்கள் இதைப் பார்த்து, 18 பேரை மீட்டனர். மேலும் கிரேக்க கடலோர காவல்படையினர், 12 உடல்களை மீட்டனர்.இதே பகுதியில், மேலும் இரண்டு அகதிகளின் படகுகள் கண்டறியப்பட்டன. இந்த இரண்டு படகுகளில் இருந்த 87 பேர் மீட்கப்பட்டு, கிரீட் தீவில் உள்ள துறைமுகத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர்.