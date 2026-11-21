பசவண்ணர் குறித்து அவதுாறு தப்ப முயன்ற எழுத்தாளர் கொச்சியில் கைது
பசவண்ணர் குறித்து அவதுாறு தப்ப முயன்ற எழுத்தாளர் கொச்சியில் கைது
UPDATED : நவ 21, 2026 09:08 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:00 PM
பெங்களூரு: பசவண்ணர் குறித்து ஆட்சேபனைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்த வெளிநாட்டு வாழ் கன்னட எழுத்தாளர், துபாய்க்கு தப்பியோட முயற்சித்து போது, கொச்சி விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டார்.
தாவணகெரேயை சேர்ந்தவரும், அமெரிக்காவில் வசித்து வருபவருமான ரவி ஹஞ்ச் என்பவர், ‘பசவ மண்டபம்’ என்ற பெயரில் புத்தகம் எழுதி, கடந்த 15 ம் தேதி வெளியிட்டார். முன்னதாக, 13 ம் தேதி, ‘யூ – டியூப் சேனலுக்கு’ புத்தகம் பற்றி அளித்த பேட்டியில், பசவண்ணர் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கூறியிருந்தார்.
அவர் மீது லிங்காயத் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள், பெங்களூரு ஐ கிரவுண்ட் போலீசில் புகார் அளித்திருந்தனர். இது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கும்படி, மாநில தலைமை செயலர் ஷாலினிக்கு, முதல்வர் சிவகுமார் உத்தரவிட்டிருந்தார். அவரை தேடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டபோது, கேரளா வழியாக துபாய் தப்பி செல்ல ரவி ஹஞ்சு திட்டமிட்டு உள்ளதாக தகவல் கிடைத்தது.
துபாய்க்கு தப்பி செல்ல கேரளம் மாநிலம் கொச்சி விமான நிலையத்திற்கு நேற்று வந்த ரவி ஹஞ்சை, தொழில் பாதுகாப்பு படையினர் கைது செய்தனர்.