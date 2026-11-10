யமுனை நதியில் படகு சவாரி தொடக்கம்: ஒரு நபருக்கு ரூ. 500 கட்டணம்
யமுனை நதியில் படகு சவாரி தொடக்கம்: ஒரு நபருக்கு ரூ. 500 கட்டணம்
ADDED : நவ 10, 2026 07:42 PM
புதுடில்லி: டில்லி யமுனை நதியில் சோனியா விஹார் முதல் ஜகத்பூர் வரையிலான சுற்றுலா படகு சவாரியை, மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் இன்று (நவ.,10) தொடங்கி வைத்தார்.
யமுனை நதியில் வஜிராபாத் தடுப்பணைக்கு மேல்பகுதியில் சோனியா விஹாரில் இருந்து ஜகத்பூர் வரை, 4.5 கி.மீ., தூரத்துக்கு சுற்றுலா படகு சவாரியை, மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் இன்று தொடங்கி வைத்து பேசியதாவது:
டில்லியில் சுற்றுலா துறையை மேம்படுத்தும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த படகு சவாரி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. சோனியா விஹார் மற்றும் ஜகத்பூர் இடையிலான 4-.5 கி.மீ., தூரத்தை 40 நிமிடங்களில் அடையலாம். இந்த படகில் சவாரி செய்ய ஒரு நபருக்கு, 500 ரூபாய் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் படகு சவாரி, மக்களை யமுனை நதியுடன் மேலும் நெருக்கமாக்கும். டில்லி மக்கள் மற்ற நகரங்களுக்குச் சென்று அனுபவிக்கும் சுற்றுலா அனுபவங்களை இங்கேயே அனுபவிக்க வாய்ப்பளிக்கும்.
ஒரு பயணத்தில் அதிகபட்சமாக, 30 பயணியர் செல்லலாம். இதற்கான டிக்கெட்டை டில்லி அரசின் சுற்றுலாத் துறை இணையதளத்தில், ‘ஆன் – லைன்’ வாயிலாக முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். இந்தப்படகுகளில் கழிவுகளை யமுனையில் வெளியேற்றாத வகையில், உட்பொதிந்த உயிரி -கழிப்பறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், யமுனை நதிக்கரையில் நடத்தப்படும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள், ஒளி மற்றும் ஒலி காட்சிகள், சொகுசு படகு சவாரி ஆகியவை, டில்லி மக்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிட உதவும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
மத்திய இணை அமைச்சரும், டில்லி பா.ஜ., தலைவருமான ஹர்ஷ் மல்ஹோத்ரா, முதல்வர் ரேகா குப்தா, டில்லி சுற்றுலா துறை அமைச்சர் கபில் மிஸ்ரா, பா.ஜ., – எம்.பி., மனோஜ் குமார் திவாரி மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.