ஆந்திர பள்ளியில் மாணவியரை தாக்கிய இளைஞரின் கால் அகற்றம்
ஆந்திர பள்ளியில் மாணவியரை தாக்கிய இளைஞரின் கால் அகற்றம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:08 PM
UPDATED : நவ 04, 2026 12:12 PM ADDED : நவ 04, 2026 12:08 PM
அமராவதி: ஆந்திராவில், பள்ளி வகுப்பறைக்குள் புகுந்து இரண்டு மாணவியரை, ‘எலக்ட்ரிக்’ ரம்பத்தால் தாக்கிய இளைஞரை, போலீசார் சுட்டுப்பிடித்ததில் அவர் காயமடைந்தார். இந்நிலையில், அந்நபரின் காயமடைந்த காலை, டாக்டர்கள் அகற்றினர்.
ஆந்திராவில் அனந்தபூர் மாவட்டத்தின் ராப்தாடு பகுதியில் உள்ள அரசு உயர் நிலைப் பள்ளிக்குள் கடந்த மாதம் 31ம் தேதி, 10ம் வகுப்பு மாணவியை, இளைஞர் ஒருவர் பின் தொடர்ந்து வந்தார். அப்போது மறைத்து எடுத்து வந்த, ‘எலக்ட்ரிக்’ ரம்பத்தால் அம்மாணவியை, கொடூரமாக வெட்டினார். இதில் அந்த மாணவி உயிரிழந்தார். தாக்குதலைத் தடுக்க முயன்ற மற்றொரு மாணவியையும் அந்நபர் தாக்கி விட்டு தப்பியோடினார்.
படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்ட அந்த மாணவி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இதற்கிடையே, மாணவியை கொன்ற நபரின் பெயர் ஹேமந்த். அவர், உயிரிழந்த மாணவியின் துாரத்து உறவினர் என தெரியவந்தது. தன்னை காதலிக்கும்படி மாணவிக்கு தொடர்ந்து அவர் தொல்லை கொடுத்துள்ளார். அவரது கோரிக்கையை நிராகரித்ததால், ஆத்திரத்தில் கொலை செய்துள்ளார்.
தலைமறைவாக இருந்த ஹேமந்தைப் பிடிக்க, தனிப்படைகளை அமைத்து போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்தனர். இந்நிலையில் கடந்த 1ம் தேதி ஆந்திராவின் ஆத்மகூர் வனப்பகுதியில் அவர் பதுங்கியிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. போலீசார், அவரைப் பிடிக்க முயன்றபோது, போலீசார் மீது கற்களை வீசியும், கத்தியைக் காட்டியும் தப்பியோட முயன்றார். இதில் சில போலீசாருக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டது.
இதைத்தொடர்ந்து, தற்காப்புக்காக, ஹேமந்த் காலில் போலீசார் சுட்டனர். இதில் காயமடைந்த ஹேமந்தை அனந்தபூர் அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு டாக்டர்கள் பரிசோதித்ததில், அவரது காலில் இருந்த ரத்த நாளங்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டு ரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டதை கண்டறிந்தனர். இதையடுத்து, காயமடைந்த அவரது காலை டாக்டர்கள் அகற்றினர்.