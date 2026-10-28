துாக்கில் தொங்கிய இளம்பெண் கணவர் உட்பட 2 பேருக்கு வலை
துாக்கில் தொங்கிய இளம்பெண் கணவர் உட்பட 2 பேருக்கு வலை
UPDATED : அக் 28, 2026 03:59 PM
ADDED : அக் 28, 2026 03:54 PM
முசாபர்நகர்: வீட்டில் துாக்கில் தொங்கிய இளம்பெண் உடலை போலீசார் கைப்பற்றி கணவர்,மாமனார் மற்றும் மாமியார் மீது வரதட்சணை கொடுமை வழக்கு பதிவு செய்து தேடி வருகின்றனர்.
உத்தர பிரதேச மாநிலம், முசாபர்நகர் மாவட்டம், கவல் பகுதியை சேர்ந்தவர் ராகுல், 27. இவருக்கும் அனிதா, 23, என்ற பெண்ணுக்கும், 2022, டிச., 2ம் தேதி திருமணம் நடந்தது.
ராகுல், அவரது தந்தை வினோத் குமார், தாய் முன்னி ஆகிய மூவரும், அனிதாவிடம் கூடுதல் வரதட்சனை கேட்டு கொடுமைப்படுத்தி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், வீட்டின் படுக்கையறையில் இருந்த மின் விசிறியில், அனிதா துாக்கில் தொங்கினார். தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார், அனிதா உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.
அனிதாவின் பெற்றோர் கொடுத்த புகாரில், ‘ராகுல், வினோத் குமார் மற்றும் முன்னி ஆகிய மூவரும் சேர்ந்து கூடுதல் வரதட்சனை கேட்டு அனிதாவை கொடுமைப்படுத்தினர். அனிதாவை கழுத்தை நெரித்துக் கொலை செய்து தொங்க விட்டுள்ளனர்’ என கூறியிருந்தனர்.
இதுகுறித்து, வரதட்சனை கொடுமை வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், தலைமறைவாக உள்ள ராகுல் உட்பட மூவரையும் தேடி வருகின்றனர்.