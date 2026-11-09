ஸ்கூட்டர் உரசியதில் தகராறு: வாலிபர் அடித்து கொலை

UPDATED : நவ 09, 2026 06:39 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:46 PM
நொய்டா: ஸ்கூட்டர் உரசியதாக எழுந்த பிரச்னையில், இரு கும்பல்களுக்கு இடையே நடந்த சண்டையில் வாலிபர் ஒருவர் கொல்லப்பட்டார். இன்னொருவர் படுகாயம் அடைந்தார்.
நொய்டா அருகே நயாபன்ஸ் பகுதியை சேர்ந்தவர் அமித், 25. இவரும், இவரது நண்பர்கள் சிவம், யஷ்பால், ஆகாஷ் மற்றும் வினோத் ஆகியோருடன், அருகில் உள்ள பூங்காவிற்கு சென்றனர். அங்கிருந்து அவர்கள் புறப்பட்ட போது, அமித் ஓட்டிச் சென்ற ஸ்கூட்டர், ஒருவர் மேல் உரசியது. இதனால், வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, அடிதடியாக மாறியது.
அந்த இளைஞர்கள் தங்கள் நண்பர் ஒருவரின் பிறந்தநாளை கொண்டாட பூங்காவுக்கு வந்திருந்தனர். இரு கும்பல்களும் ஆவேசமாக மோதிக்கொண்டதில், அமீத்தின் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அவர் மயங்கி சரிந்தார். அதே போல, சிவம் என்பவருக்கும் காயம் ஏற்பட்டது. இருவரையும் அவரது நண்பர்கள் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு, அமித் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர். சிவம் சிகிச்சை பெற்று வரகிறார்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த போலீசார், வழக்கு பதிவு செய்து, அமித் மீது தாக்குதல் நடத்திய கும்பலை தேடி வருகின்றனர்.