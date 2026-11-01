சாலையில் பைக் சறுக்கி வாலிபர் உயிரிழப்பு

ADDED : நவ 01, 2026 04:48 PM
புதுடில்லி: அதிவேகமாக சென்ற பைக், சாலையில் சறுக்கியதில் வாலிபர் உயிரிழந்தார். காயம் அடைந்த மற்றொரு வாலிபர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
வடகிழக்கு டில்லியை சேர்ந்தவர் ஆர்யன்,20. அவரது நண்பர் தேவ்,18. இருவரும் இன்று (நவ.,1) காலை பைக்கில் சென்றனர். வண்டியை ஆர்யன் ஓட்டினார். மண்டோலி சவுக் அருகே வஜிராபாத் பிரதான சாலையில் அதிவேகமாக வண்டியை ஓட்டினார். காலை, 9:55 மணிக்கு நந்த் நகரி டிப்போ அருகே போபுரா எல்லை மேம்பாலத்தை நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, பைக் சக்கரங்கள் சாலையில் சறுக்கி நிலைதடுமாறி உருண்டது. இருவரும் தூக்கி வீசப்பட்டனர். தகவல் அறிந்து போலீசார் வந்தனர்.
இருவரையும் மீட்டு ராஜிவ் காந்தி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். பலத்த காயம் அடைந்திருந்த ஆர்யன், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். முதலுதவிக்கு பின், தேவ் வீடு திரும்பினார்.
இதுகுறித்து, போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, சம்பவ இடத்தில் உள்ள கண்காணிப்புக் கேமராக்களில் பதிவாகியுள்ள காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.