24,000 போதை மாத்திரைகள் கடத்திய வாலிபர் சிக்கினார்
24,000 போதை மாத்திரைகள் கடத்திய வாலிபர் சிக்கினார்
UPDATED : அக் 24, 2026 03:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 03:44 PM
குருகிராம்: ஹரியானாவில் போதை மாத்திரைகளுடன் வாலிபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
ஹரியானா மாநிலம் உத்தவாட் – ஹோடல் சாலை வழியாக ஒரு காரில் போதைப் பொருட்கள் கடத்திச் செல்லப்படுவதாக, ஹரியானா மாநில வாகன திருட்டு தடுப்பு பிரிவுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, தனிப்படை போலீசார் சிறப்பு சோதனை சாவடி அமைத்து, தீவிர வாகன சோதனை நடத்தினர். கோட் கிராமத்தில் இருந்து அதிவேகமாக வந்த வெள்ளை நிற, ‘மாருதி பிரான்க்ஸ்’ ரக சொகுசு காரை தடுத்து நிறுத்தி, சோதனை நடத்தினர். காரின் இருக்கைகளுக்கு அடியில் பதுக்கி வைத்திருந்த, ‘பிராக்சிகோ ஸ்பாஸ்’ என்ற, 24,000 மாத்திரைகளை கண்டுபிடித்தனர்.
வயிற்று வலி மற்றும் தசை பிடிப்பு சிகிச்சைக்கு பரிந்துரை செய்யப்படும் இந்த மாத்திரை, நம் நாட்டில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இந்த மாத்திரையை பலர் போதைக்காக பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அந்தக் காரை ஓட்டி வந்த நுாஹ் மாவட்டம், சிரவுலியை சேர்ந்த, இர்பான் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டு, 24,000 மாத்திரைகள், கார் மற்றும் ஒரு ஐபோன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. விசாரணை நடக்கிறது.