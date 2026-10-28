பைக் மீது பஸ் மோதி வாலிபர் பலி

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புதுடில்லி: பைக் மீது அரசு பஸ் மோதி, வாலிபர் உயிரிழந்தார்.
மேற்கு டில்லி, பஞ்சாபி பாக், இந்திரா காலனியில் வசித்தவர் சோனு, 22. இன்று (அக்.,28) காலை, 7:00 மணிக்கு பைக்கில் வேலைக்கு சென்றார். பின்னால் வந்த அரசு பஸ், பைக் மீது மோதியது. துாக்கி வீசப்பட்ட சோனு, அதே இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார், உடலை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விபத்து ஏற்படுத்திய பஸ்சை கண்டுபிடிக்க, கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
விபத்தில் பலியான சோனு, இந்திரா காலனி குடிசையில் வசித்தார். அவரது தந்தை இறைச்சிக் கடையில் வேலை செய்கிறார். தம்பி, டெலிவரி ஊழியராக வேலை செய்கிறார்.
ADDED : அக் 28, 2026 04:26 PM
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புதுடில்லி: பைக் மீது அரசு பஸ் மோதி, வாலிபர் உயிரிழந்தார்.
மேற்கு டில்லி, பஞ்சாபி பாக், இந்திரா காலனியில் வசித்தவர் சோனு, 22. இன்று (அக்.,28) காலை, 7:00 மணிக்கு பைக்கில் வேலைக்கு சென்றார். பின்னால் வந்த அரசு பஸ், பைக் மீது மோதியது. துாக்கி வீசப்பட்ட சோனு, அதே இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார், உடலை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விபத்து ஏற்படுத்திய பஸ்சை கண்டுபிடிக்க, கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
விபத்தில் பலியான சோனு, இந்திரா காலனி குடிசையில் வசித்தார். அவரது தந்தை இறைச்சிக் கடையில் வேலை செய்கிறார். தம்பி, டெலிவரி ஊழியராக வேலை செய்கிறார்.